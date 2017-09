La Guàrdia Civil escorcolla un setmanari de Valls per possible vinculació amb l'1-O

Els agents de la Guàrdia Civil van escorcollar ahir la seu del setmanari El Vallenc de Valls i van estar-hi més de cinc hores. Els agents van sortir poc abans de les cinc de la tarda i van anar fins als seus cotxes enmig de les escridassades del centenar de persones que es van concentrar a les portes del setmanari per donar suport als seus responsables.

La policia judicial es va emportar, entre altres coses, l'ordinador personal del director, Francesc Fàbregas, i va fer còpies de documents i correus electrònics, segons va informar ell mateix als mitjans. Fàbregas també està citat a declarar a la Guàrdia Civil de Tarragona. Se l'investiga pels suposats delictes de desobediència, prevaricació i malversació de cabals públics

El director d' El Vallenc, Francesc Fàbregas, va agrair el suport dels concentrats i va assegurar que aquest va ser «un dels pitjors dies d' El Vallenc en 29 anys». «No és gens agradable que t'ho regirin tot i que et prenguin els ordinadors», va explicar Fàbregas.

«Ens fan passar com a criminals, i l'únic que fem és veure què és millor per a les persones que estimem», va defensar. El director del setmanari considera que «no hi ha dret» i va destacar que no han «fet cap delicte». «Si les hem d'imprimir perquè es vagi a votar, les tornarem a imprimir», va reblar Francesc Fàbregas, qui va explicar que tenien avisos que la Guàrdia Civil aniria al setmanari però va afirmar que «haguéssim fet el que haguéssim fet, no és cap delicte». A més, Fàbregas va destacar que «l'important és que l'11-S sortirem al carrer i l'1-O sortirem a votar».

El Col·legi de Periodistes va condemnar l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu d' El Vallenc. L'AMIC i l'ACPC donen suport al setmanari i el grup Barnils va denunciar les «intolerables pressions als mitjans» per frenar l'1-O.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per la seva banda, va dir que l'operació policial d' El Vallenc «no busca paperetes, busca brega» i Junqueras va recordar que els mitjans de comunicació simbolitzen la «llibertat d'expressió i pensament».



Tornen a la imprempta

La Guàrdia Civil va tornar a entrar a la impremta Indugraf Offset de Constantí a la recerca de documentació o material relacionat amb el referèndum de l'1-O. Segons van confirmar fonts de la impremta, set agents de la policia judicial de l'Institut armat van entrar a la impremta a un quart d'una del migdia per inspeccionar els locals a la recerca d'algun rastre de documentació.

Poc abans de les set de la tarda la Guàrdia Civil va abandonar les instal·lacions després de set hores d'escorcoll. Els agents van sortir de l'empresa amb bosses amb material i documents.

L'escorcoll es va portar a terme per odre del jutjat d'instrucció de Tarragona, a instàncies de la fiscalia. Aquest divendres la Guàrdia Civil ja va inspeccionar els locals durant dues hores, seguint l'ordre de la fiscalia de Tarragona, després d'haver practicat durant dos dies escorcolls als vehicles que accedien a l'empresa.