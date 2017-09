Incendi en una fàbrica de productes semielaborats de Gavà sense ferits

Un incendi va afectar de matinada una indústria de productes semielaborats per a gelateria i pastisseria de Gavà, segons van informar els Bombers de la Generalitat. L'avís del foc es va rebre cap a dos quarts d'una d'ahir a Gelats & Sabors SL, situada al polígon industrial Barnasud, a la cantonada entre el carrer Tarragona i el de la Ciència. El foc es va concentrar a la zona d'oficines situada a la planta superior del recinte, de tres nivells. Un total de deu dotacions dels Bombers van treballar en les tasques d'extinció de les flames –que van cremar totalment la part superior de la fàbrica– i van lluitar per evitar que el foc es propagués a les plantes inferiors. Al cap d'unes tres hores, l'incendi es va poder donar per apagat i es va procedir a ventilar el recinte. També es va ajudar el propietari a treure objectes de valor de les oficines i la sala de juntes calcinades. No hi va haver ferits ni desallotjats.