Més de 20.000 gironins participaran demà a la manifestació de Barcelona

Els carrers de Barcelona es tornaran a omplir demà en la que es preveu com una nova i històrica manifestació convocada per les entitats sobiranistes. Els gironins, com és habitual, hi tindran un gran protagonisme. Es calcula que més de 20.000 persones procedents de la demarcació es desplacin en autocars cap a la capital catalana.

De fet, la xifra correspon només als que utilitzaran aquest mitjà de transport (molts altres ho faran per carretera, amb trens de mitja distància i rodalies). Divendres, l'ANC tenia comptabilitzats 268 autobusos: 43 de l'Alt Empordà, 36 del Baix Empordà, 36 de la Garrotxa, 67 del Gironès, 66 de la Selva i 20 del Pla de l'Estany (Ripollès i la Cerdanya corresponen a una altra regió dins l'organització de l'ANC). Al final es preveu que n'hi hagi més de 300.

La manifestació consisteix a omplir el passeig de Gràcia en vertical i el carrer d'Aragó de Barcelona en horitzontal per fer un immens signe «Més». Com és habitual, els espais s'han dividit en trams que corresponen a les diferents comarques. Els 9 on hi haurà la majoria de gironins són al carrer Aragó, entre Roger de Llúria i passeig de Sant Joan, i ahir presentaven una ocupació plena o gairebé plena. El mateix passa a la resta de trams. I és que a finals de setmana hi havia més de 360.000 inscrits (i 1.800 autocars organitzats), segons va fer públic l'ANC.



Què es farà a la manifestació

Com sempre, s'ha convocat tothom a les quatre de la tarda. Entre les quatre i les cinc, la música, la cultura popular i els castells donaran ambient. També s'espera que molts portin la samarreta oficial del «Sí». I és que enguany, la manifestació arriba quatre dies abans que comenci la campanya del referèndum, que el Govern català manté que es realitzarà l'1 d'octubre.

A les 17.14, les pancartes situades a cada extrem del signe «Més» de la concentració, avançaran cap al punt central per damunt dels assistents. A més, l'ANC ha animat els manifestants a posar-se la samarreta al pas de les pancartes per provocar un joc de colors per ressaltar el fluorescent de la samarreta. Ja al centre, es veurà un enorme positiu fluorescent vist des del cel.