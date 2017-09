El PDeCAT planeja ampliar la direcció a la tardor i farà una conferència ideològica

El PDeCAT planeja celebrar a la tardor una conferència ideològica per fixar el rumb del partit després de l'1-O, i aprofitarà per ampliar la seva direcció executiva, després que al gener quatre dirigents renunciessin al seu càrrec pel règim d'incompatibilitats. A la reunió del consell nacional del PDeCAT, celebrada a l'auditori de la Facultat de Ciències Polítiques de la UPF, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va anunciar que el partit organitzarà una nova conferència ideològica a la tardor per «fixar les línies mestres de la seva acció política després de l'1-O».

Al mes de maig, els demòcrates ja van celebrar la seva primera conferència ideològica per projectar-se com el «partit central» de Catalunya, després d'haver-se fundat el juny del 2016 prenent el relleu de l'antiga Convergència, i ara el partit tornarà a fixar el seu rumb després dels esdeveniments que es produeixin en aquestes pròximes setmanes en relació amb el referèndum convocat pel Govern per a l'1 d'octubre i suspès pel Tribunal Constitucional.

Després del seu congrés fundacional, el PDeCAT va escollir una direcció executiva de 12 membres que està liderada per Marta Pascal i el coordinador organitzatiu, David Bonvehí, però el règim d'incompatibilitats previst pel partit va obligar un total de quatre dirigents –Elsa Artadi, Montserrat Candini, Lluís Guinó-alcalde Besalú- i Albert Batet- a abandonar els seus càrrecs interns.

Des d'aleshores, el PDeCAT no ha cobert aquestes vacants, però aprofitant la celebració de la conferència ideològica posterior al referèndum de l'1 d'octubre aquest forat quedarà cobert amb una ampliació de la direcció executiva, van assegurar fonts dels demòcrates, que no van poder determinar una data concreta per a la conferència.