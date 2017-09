Crida a favor de la llibertat a l'acte institucional

Encapçalat pel lema «Llibertat», l'acte institucional de la Diada es va celebrar ahir per segon any consecutiu a l'esplanada del Born Centre de Cultura i Memòria. En aquesta ocasió es va voler homenatjar totes aquelles persones i col·lectius que han lluitat al llarg de la història recent per la defensa de la democràcia, la llibertat i els drets humans.

Tenint com a base la Declaració Universal dels Drets Humans, l'acte, que va ser dirigit de nou per Josep Maria Mestres, va rememorar algunes accions com la de Rosa Parks l'any 1955, quan no es va voler aixecar del seu seient de l'autobús per cedir-lo a un noi de raça blanca o la dignitat de les persones LGTBI.

Un dels moments més emotius de la nit es va viure quan es van recordar les víctimes dels atemptats del 17 d'agost a les Rambles de Barcelona i Cambrils amb un minut de silenci acompanyat per la projecció de diverses imatges.



«Volem votar»

Al llarg de l'acte també es van sentir nombrosos crits de «volem votar», tant per les persones que hi havia dins de l'esplanada del Born com pel centenars de persones que van seguir l'acte des de l'exterior.