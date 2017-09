La Diada 2017, en directe

Catalunya celebra aquest 11 de setembre una Diada especial, a les portes del referèndum convocat pel Parlament per a l'1 d'octubre i suspès pel Tribunal Constitucional. L'acte central serà la manifestació d'aquesta tarda a Barcelona. A continuació recollim en directe l'actualitat de la jornada. Consulta aquí l'agenda de la Diada 2017







17.35h - El groc florescent tenyeix la manifestació

17.20h - El significat de les quatre lones

16.59h - Comença l'acte central de la Diada

16.50h - Tanquen la sortida del Metro de Plaça Catalunya amb Passeig de Gràcia per afluència de gent

16.30h - El centre de Barcelona s'omple a una hora de l'inici de la manifestació

14.29 h - Centenars d'autocars arriben a Barcelona plens d'assistents a la manifestació de l'ANC i Òmnium

Bona Diada a tothom! Gràcies pel vostre compromís, tenacitat i esforç.

Sortim i omplim els carrers! pic.twitter.com/LEksF7W9hh — Oriol Junqueras (@junqueras) September 11, 2017

13.48 h - Anna Gabriel participa a la manifestació de la Diada a Lleida

13.34 h - Ciutadans demana que no es participi en "l'esperpent" de l'1-O

13.29 h - Primeres retencions als accessos de Barcelona

13.25 h - Albiol: "Estem davant d'un polític fanàtic i que no toca de peus a terra"

13.19 h - Blanes celebra els actes oficials de la Diada

Autor: Marc Romero

13.14 h - Moody's alerta que la independència de Catalunya danyaria l'economia d'Espanya

13.01 h - Sànchez "aplaudiria" una oferta de l'Estat a última hora per pactar un referèndum

12.21 h - Acte institucional de la Diada a Girona

12.03 h - Crits contra l'alcalde de Tarragona

11.52 h - La premsa internacional analitza la Diada

Article al 'Financial Times' sobre la Diada

11.39 h - Declaracions de Xavier Domènech

11.33 h - Declaracions d'Artur Mas

11.24 h - Declaracions d'Iceta

10.59 h - Declaracions d'Ada Colau

10.55 h - Declaracions de Forcadell

10.31 h - Declaracions de Marta Rovira

10.29 h - Ofrena a la tomba d'Irla

09.25 - Missatges de felicitació de la Diada deRajoy i Sánchez

Por una Diada de libertad, convivencia y respeto para todos los catalanes. Feliz día. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 11 de septiembre de 2017



Per la via del diàleg, la convivència i el respecte; un nou acord per Catalunya és possible. Bona Diada a tothom! pic.twitter.com/t2GIKnCqYl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 de septiembre de 2017



El groc florescent de les samarretes de la Diada del 2017 ja tenyeixen la concentració després que a les 17.14h les pancartes han començat a avançar per damunt dels assistents. Des dels quatre extrems de la concentració s'han desplegat quatre lones de 16x16 metres que recorren els quatre eixos del signe de suma fins a acabar al punt central, a la cruïlla entre el Passeig de Gràcia i el carrer Aragó. Les lones, on hi ha inscrites una urnes, un colom de la pau i dos 'sí', són transportades per quatre fileres de voluntaris i al seu pas els assistents es posen la samarreta de la Diada d'enguany, de manera que el groc florescent és l'estela que acompanya les pancartes fins al punt de confluència. Un cop les pancartes hagin arribat al centre, a les 17.40h aproximadament, es veurà un enorme positiu fluorescent des del cel.Les quatre lones, una amb el símbol d'una urna, una altra amb un colom i la inscripció 'Pau i llibertat', i les altres dues amb la paraula 'Sí', han començat a córrer per sobre de la gent a les 17.14 h amb l'objectiu d'arribar al punt central de la cruïlla, entre el Passeig de Gràcia i el carrer Aragó. La creu simbolitza, segons els organitzadors, "un immens signe Més" com a reflex de "totes les oportunitats del nou estat en forma de república que ens espera a les paperetes del referèndum".17.14h - Les quatre lones ja es mouen per sobre de la marea humanaArriba el moment culminant de l'acte central a Barcelona. A les 17.14h les pancartes ja circulen pels quatre trams de la manifestació. Totes quatre confluiran en un signe positiu.Quim Masferrer comença l'animació animant a la participació. A les 17:00 hores, la multitud aplegada guarda respectuosament un impressionant i colpidor minut de silenci en record de les víctimes dels atemptats terroristes a Barcelona i Cambrils.Just després, l'Orfeó Català interpreta 'Els Segadors'.El president Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras arriben a Plaça Catalunya i se sumen a la comitiva del Govern, que ja compta amb Romeva, Santi Vila i Carles Mundó.La Guàrdia Urbana de Barcelona ha indicat cap a dos quarts de cinc de la tarda la sortida del Metro de Plaça Catalunya amb Passeig de Gràcia ha quedat tancada a causa de la nombrosa afluència d'usuaris que utilitzen aquest mitjà de transport per adreçar-se a la manifestació de la Diada que ha de començar a les 17.14 h. D'altra banda, per indicació també de la Guàrdia Urbana, les línies d'autobús que circulen per l'Avinguda Diagonal, banda Besòs, han quedat limitades a la Plaça Mossèn Jacint Verdaguer. També han quedat limitades les línies de bus al carrer Urgell, a la banda Llobregat, i al carrer Nàpols, a la banda Besòs.A una hora de l'inici de la manifestació de la 'Diada del Sí', milers de persones omplen la confluència del Passeig de Gràcia amb el carrer Aragó formant un signe de suma (+) coincidint amb la campanya pel 'sí' a la independència de cara al referèndum de l'1 d'octubre. La cruïlla entre dos dels principals carrers de la ciutat de Barcelona és una amalgama de colors, on sobresurten les estelades i les senyeres, moltes penjades al coll com a capa.Senyeres, estelades i samarretes independentistes comencen a tenyir la ciutat poques hores abans de la mobilitzacióACN Barcelona .- La munió de persones inscrita a la gran manifestació organitzada per Assembla Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural aquest 11 de setembre mica en mica omple ja els principals carrers del centre de Barcelona. Poc després del migdia, centenars d'autocars han accedit a la ciutat plens a vessar de manifestants equipats amb senyeres, estelades i samarretes de l'ANC i de mobilitzacions d'anys anteriors. Segons les dades facilitades per l'Assemblea i Òmnium, fins a 1.800 autobusos arriben aquest dilluns a Barcelona procedents d'arreu del territori català per traslladar els assistents a l'acte que arrencarà a les 16 h al voltant de la cruïlla del Passeig de Gràcia amb el carrer d'Aragó. Es preveu que el punt àlgid de la manifestació sigui a les 17.14 h amb la confluència de quatre grans pancartes al centre de l'encreuament.Junqueras torna de Madrid al reservat de l'AVE convidant els catalans a participar de manera massiva i serena en els actes de la Diada mentre travessa els "camps de Castella que Machado va convertir en poema".La diputada per la CUP al Parlament, Anna Gabriel, ha demanat a l'alcalde socialista de Lleida, Àngel Ros, que no confongui ''la seva posició partidista particular'' amb els drets que té la ciutadania a expressar-se lliurement al referèndum convocat pel proper 1-O. En quest sentit, Gabriel considera que les excuses que dóna Ros sobre la seva posició de no voler col·laborar amb l'1-O cedint locals ''cada vegada són més ridícules'' i ha afegit que ''té tot el sentit del món'' que els ajuntaments es converteixin en ''graó i capil·laritat'' del referèndum. Anna Gabriel ha participat a la manifestació de la Diada a Lleida convocada per col·lectius de l'Esquerra Independentista que ha congregat a més de mig miler de persones pels carrers de l'Eix Comercial. La CUP fa una crida aquesta Diada ''més que mai'' perquè la gent surti al carrer i planti cara a la repressió de l'Estat que s'ha pogut comprovar els darrers dies amb els escorcolls de la Guàrdia Civil buscant material relacionat amb el referèndum.Ciutadans (Cs) ha fet una crida perquè no es participi en "l'esperpent" de l'1-O. El president de la formació, Albert Rivera, s'ha referit a un "referèndum de l'IKEA" perquè és "desplegable i imprimible", en al·lusió a les urnes de cartró o a la impressió de les paperetes. La burla del líder del partit taronja també ha esquitxat el president Puigdemont, després que aquest hagi insistit en el seu discurs institucional de la Diada que només el Parlament de Catalunya podia inhabilitar el Govern. "És Superman? És Batman? No! És Puigdemont!", ha dit en to irònic Rivera, advertint al cap de l'Executiu català "es fotrà una castanya amb la llei". En un acte celebrat al Moll de Marina de Barcelona, Ciutadans ha demanat, una vegada més, el suport dels "partits constitucionalistes" per tirar endavant la moció de censura contra Puigdemont.Algunes de les principals vies d'accés cap al centre de Barcelona, on aquesta tarda se celebra la manifestació de l'onze de Setembre, comencen a presentar retencions destacades, segons el Servei Català de Trànsit. Destaquen els set quilòmetres a la B-23, d'Esplugues de Llobregat en sentit Barcelona; seguit dels cinc quilòmetres a la C-17 i a la C-33 i els quatre de la C-58, en els tres casos a Montcada i Reixac en sentit cap a la capital catalana. A més, el carril VAO es troba obert per a tots els vehicles, excepte els camions. Pel que fa als accessos del sud de la ciutat, hi ha tres quilòmetres de congestió a l'A-2, a Sant Vicenç dels Horts, en sentit Barcelona, segons el Servei Català de Trànsit. D'altra banda, no consten complicacions a les rondes de Dalt i Litoral.El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha carregat contra el discurs del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb motiu de la Diada. "Que digui que només el Parlament el pot inhabilitar és la millor mostra que estem davant d'un polític fanàtic i que no toca de peus a terra. Que es creu per sobre dels ciutadans i de la llei, i que està al món per portar a terme una missió quasi evangelitzadora", ha assenyalat Albiol, boicotejat al Turó Park de Barcelona per tres espontanis amb megàfon que l'han titllat de "racista" i "franquista". El president del PPC ha reiterat que l'11 de Setembre "ha deixat de ser el dia de tots els catalans" i que ha estat "segrestat pels independentistes". De fet, Albiol ha acusat Puigdemont de "posar en risc la convivència" i de "tensar l'ambient al carrer", fent referència a les paraules del president català demanant als ciutadans que interpel·lin als seus alcaldes si podran votar l'1-O. "Està provocant que en qualsevol moment hi pugui haver un conflicte al carrer", ha avisat AlbiolEl matí d´aquest dilluns Blanes ha celebrat els actes institucionals organitzats per l´Ajuntament amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya 2017. La part més oficial del programa commemoratiu s´ha iniciat amb la hissada de la senyera des del balcó principal de l´edifici consistorial, acompanyada amb la interpretació del Cant dels Segadors. Durant tres dies, l´única bandera que ha onejat a l´Ajuntament de Blanes ha estat la senyera, avui dilluns escortada per les altres dues de grans dimensions i llargària que s´instal·len simultàniament als dos costats de la façana. Aquestes altres dues senyeres cobreixen l´edifici de dalt a baix, des del terrat fins al carrer, i es despleguen a l´hora que un agent de la Policia Local s´encarrega d´hissar la bandera al so de l´himne nacional.L'agència de qualificació creditícia Moody's ha advertit que el procés d'independència a Catalunya tindria conseqüències negatives per a l'economia espanyola i les seves qualificacions i apunta que la solució pot passar per satisfer algunes demandes, especialment en temes fiscals i de finançament.El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, ha assegurat aquest dilluns a RAC1: "Si el 29 de setembre a les 12 de la nit, Rajoy fa una oferta seriosa per plantejar un referèndum l'any 2019 jo seré el primer que aplaudiré. Perquè l'1-O no ens agrada tal com ens l'han obligat a plantejar". De fet, ha afegit: "No tinc cap mena de dubte que la majoria que ha fet possible l'aprovació de la llei del referèndum [accepti parar l´1-O per seure a negociar un referèndum acordat]. No és ni un retrocés ni per por, és per evidenciar una voluntat de diàleg que ha estat permanentment sobre la taula".La defensa del referèndum de l'1 d'octubre ha marcat l'acte institucional de commemoració de la Diada a Girona. La consellera de Treball, Dolors Bassa, ha instat els catalans a plantar cara a la por i viure intensament els 20 que queden perquè el país es pronunciï a les urnes. "Us prometo que tot està preparat", ha afirmat reivindicant que Catalunya ha demostrat que la convivència i la defensa de la democràcia passen "per damunt de tot". L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha carregat contra l'estat espanyol per intentar impedir l'1-O. "Tot això va de llibertat i d'exercir la democràcia, al carrer es respira il·lusió", ha afirmat. L'acte institucional ha acabat amb el cant dels Segadors i l'auditori dempeus clamant a favor de la independència.{C}L´alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha confirmat aquest dilluns que no cedirà espais municipals per a la celebració del referèndum de l´1 d´octubre. El batlle, que ha assegurat que ja s´ha adreçat al Govern amb una carta "molt respectuosa", ha justificat que les resolucions del Tribunal Constitucional no deixen "lloc a dubtes". L´alcalde s´hi ha referit després de l´acte institucional de la Diada a la ciutat, on desenes de persones han interromput el seu discurs mentre reclamaven poder votar. Desenes de persones han mostrat pancartes amb els lemes ´Volem votar´ i ´Votar és democràcia´, estelades i urnes de cartró, que alguns partits i entitats han dipositat a la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova.Diversos mitjans internacionals avancen aquest dilluns que centenars de milers de persones sortiran al carrer per la Diada per donar suport a la independència de Catalunya. El 'Financial Times' destaca que la manifestació se celebra a només tres setmanes d'un referèndum "que amenaça d'abocar el país a una crisi" i explica que poder organitzar-lo físicament dependrà, en part, de la reacció de centenars d'alcaldes catalans, oficials de policia, funcionaris i voluntaris "que hauran de triar si s'arrisquen a mesures legals per ajudar". Per la seva banda, el britànic 'The Guardian' també fa referència a l'assistència prevista a la manifestació i assegura que tot i que es reuniran a tot Catalunya "per recordar una desastrosa derrota", en referència a la caiguda de Barcelona el 1714, "molts d'ells esperen que una victòria igualment transcendental no sigui massa llunyana".El coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha considerat aquest dilluns que la Diada d´aquest 2017 se celebra "en un període crucial per a la història del país". "Ens hem de mobilitzar com mai tant en la defensa de l´autogovern de Catalunya com de la sobirania de Catalunya, i del clam de la gent per poder decidir el seu futur", ha dit despres de participar a la tradicional ofrena a Rafael Casanova. I es que per a Domènech, la mobilització ha de ser la resposta "a un govern –de l´Estat- incapaç d´escoltar i d´actuar més enllà de la repressió".L'expresident de la Generalitat Artur Mas (PDeCAT) ha assegurat que, amb aquesta Diada d'avui, els catalans estan en l'"esprint final" d'un 1 d'octubre que serà un "èxit", i ha fet una crida a fer un "esforç final" i a "acumular forces" davant la "intolerància" del Govern central. Mas ha encapçalat la tradicional ofrena floral del PDeCAT al monument a Rafel Casanova, a Barcelona, amb motiu de la Diada de Catalunya, al costat d'altres dirigents de la formació.El secretari general del PSC, Miquel Iceta, ha valorat la Diada com "un motiu d´unitat" i que ha de servir per recordar que "Catalunya som tots i que el país és de tots". El dirigent socialista ha volgut criticar "aquells que volen dividir el país entre bons i dolents, botilflers i bons patriotes o súbdits i ciutadans". "Catalunya avança quan està unida i retrocedeix quan està dividia", ha sentenciat. Iceta ha posat el PSC com a garantia de "més autogovern" i un "millor finançament" per a Catalunya, que considera "capaç de contribuir a la transformació federal d´Espanya".L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha exigit al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que deixi d'"amagar-se darrera de jutges i fiscals" i abandoni la "criminalització" del referèndum i ha assegurat que ella farà "tot el possible" per garantir la participació. Després de l'ofrena al monument de Rafael Casanova, Colau ha demanat un cop més al president del govern espanyol "que escolti el poble de Catalunya" i ha denunciat les imatges "vergonyants" de la Guàrdia Civil entrant a un mitjà de comunicació. En el cas de Barcelona, ha explicat que anirà "parlant" amb la Generalitat per tal de veure "de quina manera es pot facilitar que tothom es pugui expressar amb llibertat" l'1-O. Ha assegurat que de la seva banda hi ha "plena disposició" però que ho farà sense posar "en perill" ni la institució ni els treballadors de la mateixa.La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha fet una crida a viure la Diada "expressant els pensaments, sentiments i creences" i, sobretot, a "viure-la amb llibertat amb l´esperança d´un futur millor". Després de fer la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova, Forcadell ha aprofitat per negar que, com diuen algunes veus, aquest Onze de Setembre s´estigui vivint amb més tensió i hi hagi perill de conflicte social. "Això mai. El poble de Catalunya és absolutament democràtic, pacífic. Si es pensen que hi haurà tensió i crispació, no hi haurà. La gent és pacífica i democràtica. Valls en va ser una demostració", ha explicat.La secretària general d´ERC, Marta Rovira, ha fet una crida a "tots els demòcrates de Catalunya" perquè aquesta Diada defensin el referèndum de l´1-O i la capacitat d´exercir el dret a l´autodeterminació. Després de la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova, la republicana ha considerat que tot el que envolta el referèndum "no només va d´independència". "L´Estat ha decidit utilitzar tots els seus instruments per anar en contra del dret a vot de tots els catalans. I fem una apel·lació a tots els demòcrates de Catalunya perquè, ens hi juguem el dret a vot, però també el dret a la llibertat d´expressió, a la iniciativa política", ha sentenciat Rovira, tot afegint que en aquesta Diada i en l´1-O "els catalans es juguen drets i llibertats públiques clarament fonamentals".La tradicional ofrena floral a la tomba del president Josep Irla a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) s'ha convertit en un clam de defensa del dret dels pobles a l'autodeterminació i a l'anhel de llibertat de Catalunya a les portes del referèndum de l'1 d'octubre. Generalitat, Diputació de Girona, Consell Comarcal i Ajuntament han fet una crida a poder exercir la democràcia recordant l'esperit de lluita i de defensa dels drets humans del president Irla.La mobilització de la Diada al Passeig de Gràcia, cantonada amb el carrer Aragó, on hi haurà la fila zero, i a la Plaça Catalunya ja té tots els trams plens a poques hores de l'inici de la manifestació, segons la pàgina web de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha explicat aquest matí a RAC1 que la xifra d'inscrits ja era de 450.000. Consulta l' horari de la manifestació de la Diada a Barcelona.El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, han coincidit aquest matí a apel·lar a la "convivència" i el "respecte" als seus missatges de felicitació per la Diada. A través del seu compte de Twitter, Rajoy desitja als catalans una "Diada de llibertat, convivència i respecte per a tots els catalans". "Feliç dia", signa el president espanyol, que introdueix les inicials MR, pròpies dels twits que escriu personalment. Pedro Sánchez ha fet també a Twitter un missatge en català on escriu: "Per la via del diàleg, la convivència i el respecte; un nou acord per a Catalunya és possible. Bona diada a tothom!". El líder del PSOE acompanya el seu twit d'una imatge d'una bandera catalana i un poema de Joan Salvat-Papasseit.