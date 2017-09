Forcadell fa una crida als catalans a sortir al carrer per donar suport al referèndum

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, s'ha posat avui del costat de la majoria parlamentària en fer una crida als catalans a "sortir al carrer" en una manifestació de la Diada que serà "pacífica" i "sense crispació", per expressar el seu suport al referèndum d'independència, suspès pel Constitucional.

"Animo a viure aquesta Diada d'acord amb els vostres pensaments, creences, sobretot viviu-la amb llibertat; expresseu-vos, i sobretot viviu-la amb esperança d'un futur millor. Catalunya és un poble divers, plural, ens agrada aquesta diversitat, només importa que tots construïm un futur millor", ha subratllat Forcadell en declaracions després de celebrar l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova, a Barcelona, amb motiu de la Diada de Catalunya.

En aquesta ofrena floral de la Mesa del Parlament no ha estat present el vicepresident segon de la cambra, José María Espejo-Saavedra, dirigent de Ciutadans, formació que no participa en aquests actes en considerar-los utilitzats per l'independentisme.

"Aquesta és una Diada on la gent sortirà al carrer per expressar que vol votar, perquè hi ha una majoria molt àmplia al poble de Catalunya que vol votar sí, no o en blanc. El que volem és que la gent s'expressi, que tothom voti amb total llibertat, perquè volem saber quin ha de ser el futur d'aquest país", ha explicat Forcadell.

La presidenta del Parlament ha dit que "el poble de Catalunya és absolutament democràtic i pacífic, i si (algú) pensa que hi haurà crispació i tensió, no n'hi haurà, estic convençuda".

"El que expressarà aquesta Diada són les ganes del poble de Catalunya d'expressar-se, de decidir el seu futur. Des de fa cinc anys que surt als carrers a decidir el seu futur i aquest any tenim la culminació a prop, que serà l'1 d'octubre", ha conclòs.