«Hi ha por, es confon la llibertat de crítica amb la islamofòbia»

Per què necessita especial protecció la dona musulmana?

Perquè és un dels factors més problemàtics de l'islam. La possible autoritat del marit sobre la dona, la possibilitat de càstigs físics o de noces concertades forçoses són punts contraris de pla a la igualtat constitucional.

La dona musulmana diu que ha triat la submissió al seu marit.

Pot ser veritat, però en cercles tancats com les comunitats islàmiques no se sap fins a quin punt és una elecció pròpia. I la decisió de submissió no eximeix dels drets fonamentals, que són obligatoris. La renúncia a un dret fonamental en acceptar una correcció física no té validesa.

La immigració impedeix la realització de la igualtat de la dona?

No és això. Als Estats islàmics, l'Alcorà té imperativitat jurídica, mentre als països europeus hi ha una clara primacia de la Constitució. S'ha d'intentar en tot cas que no hi hagi cercles tancats perquè no s'imposin costums en contradicció amb els valors constitucionals.

Gómez Bermúdez va expulsar una advocada amb vel d'un judici.

La religió islàmica té cabuda en l'àmbit constitucional amb l'article ??, que comporta l'ús de signes religiosos. El jutge pot prohibir el vel en el seu moment per raons d'ordre. Pel que fa al hijab o nikab, l'home no els necessita, el que fa la impressió de contradicció amb el principi d'igualtat de la dona.

Constitució i xària són compatibles?

No. La religió i la cultura islàmica tenen pautes que produeixen friccions amb l'Estat constitucional modern.

Què canvia l'atemptat de Barcelona?

Incideix. S'estén el missatge de la por, els terroristes compleixen en certa manera els seus objectius. El terrorisme és una forma d'intentar que l'europeu es vagi adaptant en la seva actuació al funcionament de les comunitats islàmiques.

Què es pot fer?

No parlar de «nois desviats» o del fet que alguna cosa haurem fet malament nosaltres, obstinar-se en el respecte a la vigència dels valors constitucionals. La claudicació fomenta el terrorisme, perquè la societat exonera els seus autors i acaba reforçant els seus ideals radicals.

Va encertar Merkel amb els refugiats?

Una acceptació a la babalà dels refugiats, sense filtres amb els radicals de pensament i acció, no ajuda a la millor integració ni al respecte efectiu dels drets constitucionals.

Les acusacions d'islamofòbia retallen la llibertat d'expressió?

Davant les comunitats islàmiques, els polítics han optat per no ser bel·ligerants en excés, han donat una moratòria per al compliment de drets fonamentals.

I als mitjans?

Hi ha por o una creixent asèpsia, que impedeixen un debat racional. Es confon la llibertat de crítica amb la islamofòbia. El terrorisme exerceix un efecte dissuasori, perquè eviten molt expressar segons quines idees.

Pot haver-hi una regressió de la situació de la dona per l'influix islàmic?

Des del meu punt de vista, sí, en cas que l'Estat no incideixi en el compliment d'aquests principis. El que busca el terrorisme és que no es posin en dubte aquestes pautes discriminatòries, que s'acceptin com a quelcom que ens ve donat.

Haurà patit algun rebuig per les seves tesis.

El missatge del terrorisme, perquè la gent eviti molt dir alguna cosa contrària a l'islam, et porta a certa por. Hi ha persones que no escriurien el que estic dient aquí, o que preferirien tenir un fill a una filla.

La seva exposició s'identifica amb el pensament de dretes.

Garantir l'efectivitat dels valors o drets constitucionals, dels quals beu el nostre Estat, no és d 'esquerres ni de dretes. Una persona d'esquerres estarà radicalment a favor d'una major protecció de la dona musulmana.

També és vostè combatiu contra l'avortament: «El dret a néixer és molt relatiu».

Efectivament. Si es reconeix el dret a l'avortament, s'ha de contrapesar amb algun altre element que protegeixi la maternitat. Per exemple, facilitar l'accés a l'ocupació pública a dones amb diversos fills o mares solteres.

Interpreta la Constitució en alemany?

La interpreto des de la seva literalitat pragmàtica. No entenc que hi hagi exempcions al principi d'igualtat.

Defensa la utilitat dels minuts de silenci contra la violència de gènere.

Tota acció que busqui conscienciar sobre els atemptats contra la vida o contra la violència domèstica és positiva i s'ha de dur a terme.

Mentre hi hagi «top less» a les platges, no tenim de què preocupar-nos.

Doncs jo crec que sí, perquè les limitacions o laminacions de drets fonamentals no es donen en l'àmbit del que és públic, sinó del que és privat.