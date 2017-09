Un informe jurídic defensa que els funcionaris no cometran «cap delicte»

Col·laborar amb el referèndum de l'1 d'octubre (1-O) no comportarà «cap possible comissió d'un delicte per part de les autoritats locals», tot i que es poden produir «elements de desobediència» sotmesos a interpretació judicial posterior. Així ho recull un informe jurídic sobre la Llei del Referèndum, i de les possibles conseqüències, que l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) va enviar diumenge als alcaldes dels 787 municipis adherits. L'existència del delicte de desobediència dependria de si es considera que el marc legal en vigor és l'espanyol o el nou marc legal català, però «no pertoca als funcionaris interpretar-ho». L'informe ha estat elaborat per la Sectorial de Secretaris, Interventors i Tresorers per la Independència (SITxCAT), per encàrrec de l'AMI. Els autors van admetre que es tracta d'una qüestió complexa que parteix d'una «situació extraordinària».

L'informe sobre la Llei del Referèndum d'Autodeterminació conclou que les actuacions del personal de l'administració local per afavorir la realització del referèndum «podrien contenir els elements del tipus penal de la desobediència» respecte a l'ordenament jurídic espanyol. Això no obstant, l'informe entén que la nova Llei del Referèndum i la normativa de desenvolupament «es poden considerar vigents amb l'aplicació dels principis del dret internacional» i de la Unió Europea. «En tot cas, no és als funcionaris als qui els pertoca decidir quin dels dos ordenaments jurídics és vigent», defensa el document encarregat per l'AMI. A banda d'aquest punt interpretable, l'informe descarta la «possible comissió de cap altre delicte» pel que fa a les actuacions del personal local per facilitar el referèndum de l'1-O.