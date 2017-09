L'independentisme omple els carrers de Barcelona al crit de "votarem"

Nova jornada de mobilització massiva de l'independentisme aprofitant la Diada de Catalunya i a 20 dies del referèndum sobre l'autodeterminació. Centenars de milers de persones s'han concentrat a les cruïlles del Passeig de Gràcia amb el carrer Aragó aquest dilluns a la tarda atenent a la crida de les entitats sobiranistes Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) i Òmnium Cultural per celebrar la que han batejat com a 'Diada del Sí'.

Les xifres d'assistència han comportat les divergències habituals en virtut de les fonts. La Guàrdia Urbana ha calculat que hi ha hagut prop d'un milió de persones. La delegació del govern espanyol, 350.000. Els manifestants, en una mobilització que no ha registrat cap incident, han utilitzat principalment la consigna 'Votarem'.

La manifestació ha tingut un record per a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i a Cambrils amb un minut de silenci a les cinc en punt de la tarda, catorze minuts abans que comencés l'acte principal.

A les 17.14 h, l'hora escollida cada any com a símbol dels fets del 1714, ha començat l'esdeveniment organitzat per les entitats sobiranistes. A cada extrem de la creu humana formada a la cruïlla del Passeig de Gràcia amb el carrer Aragó s'han desplegat quatre lones de 16x16 metres i 40 quilos de pes on s'hi veia una urna, un colom i dos 'Sí'.

Les lones han començat a circular transportades per voluntaris per sobre de la multitud, que aprofitaven el moment que la pancarta els passava per sobre per canviar-se de samarreta i posar-se l'oficial de la manifestació d'aquest any. Una samarreta de color groc fosforescent que havia de crear l'efecte d'una estela que acompanyava les lones.

Tres quarts d'hora més tard, cap a les sis de la tarda, les lones han arribat al punt de la cruïlla, moment en què tres de les quatre han quedat plegades i només s'ha mantingut estesa la de l'urna, encapçalada per una bandera estelada també de grans dimensions.

Ha estat el moment de les entitats sobiranistes, que han fet parlaments en boca dels seus màxims dirigents. Jordi Sànchez, president de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) ha dit als que busquen "desesperadament" les urnes i les paperetes, en un missatge implícit a la Fiscalia i a la Guàrdia Civil, que les podran trobar l'1 d'octubre "a qualsevol col·legi electoral". La presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, ha instat els alcaldes que no han cedit locals municipals per l'1-O a escoltar la gent. I el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmat que el país es troba "en una cruïlla històrica" entre "democràcia o repressió".

La manifestació de la Diada ha acabat donant la benvinguda a la campanya pel sí al referèndum de l'1 d'octubre. Unes pancartes gegants verticals s'han desplegat a la plaça de Catalunya on es podien llegir els lemes: 'Hola nou país', 'Hola Europa' i 'Hola República'.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat que, tot i estar a poques setmanes de l'1 d'octubre, el Govern manté la porta oberta a negociar amb l'Estat sobre el referèndum. "Fins al darrer minut hi ha temps per al diàleg. Si el govern espanyol vol asseure's a negociar, podem parlar de tot". La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha dit que no sap si el proper 1-O guanyarà el 'sí' o el 'no', però ha afegit que passi el que passi "el poble haurà guanyat perquè haurà votat".

Finalment, el govern espanyol ha tret pes a la manifestació de la Diada i ha assegurat que ha estat "la menys nombrosa dels últims anys". Fonts de la Moncloa, a més, han valorat que "la majoria dels catalans ha renunciat a participar com a coartada d'un procés il·legal liderat pel sector més radical de la política".