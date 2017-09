Pablo Casado titlla Puigdemont de "suïcida" i de líder absolutista"

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, ha advertit aquest dilluns 11 de Setembre que al final de la confrontació entre l´Estat i les institucions catalanes "guanyarà Espanya" i la "democràcia", i ha reclamat a l´alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que es posi "al costat dels bons" i no ajudi a l´exercici del dret a decidir a la ciutat.

"A la vida no es pot xuclar i bufar alhora, i o estàs a favor de al llibertat i els drets dels teus ciutadans, o a favor de les tesis dels qui volen passar per alt les llibertats dels barcelonins". Per això s´ha mostrat "confiat" que Colau "vol estar complint la llei", però ha advertit que "les conseqüències d´incomplir la llei serien greus". En una de les rodes de premsa més dures que es recorden a la seu del PP, Casado ha comparat la situació de Catalunya amb la de Veneçuela i amb la situació que es va viure "a Europa fa algunes dècades", en referència al nazisme, i ha advertit que per cada pas que facin els independentistes hi haurà "un resposta".

El govern de la Generalitat, ha dit, va en una "zodíac punxada" que xocarà contra e "transatlàntic" de l´Estat, i en sortirà "mal parat". Ha acusat Puigdemont líder "absolutista", de "triler" i "matón de discoteca", i ha assegurat que "alguns" des del sector independentista "està buscant" una "resposta" de les Forces i Cossos de Seguretat de l´Estat. Segons Casado, si hi ha violència aquesta serà obra dels independentistes. "Els que la provoquin hauran de respondre a aquests fets".

Casado ha fet aquestes manifestacions a la roda de premsa posterior al Comitè de Direcció del PP –presidit per Rajoy- on ha acusat el govern de Puigdemont de "dividir els catalans" per "rancor" i "poca memòria històrica", i ha advertit que les "coaccions" tondran "resposta". Segons Casado, el procés independentista no té "cap suport internacional" i els dirigents catalans "poden dir el que vulguin" sobre que no acataran una possible inhabilitació, perquè al final "compliran la Llei". "Tot el que ha aprovat un Parlament declarat en rebel·lió ja no està en vigor, i l´única legalitat vigent ara a Catalunya és la de la resta d´Espanya, la de l´Estatut i les lleis no declarades inconstitucionals", ha dit.

En aquests sentit ha advertit que "si algú no vol tenir problemes en el seu patrimoni personal o de caràcter penal el millor seria que deixés de fer el ridícul". "Que es facin a un cantó i abandonin perquè guanyarà la democràcia, guanyarà Espanya, i si segueixen intentant atropellar els drets dels catalans i bombardejant la unitat d´Espanya". Rajoy "no escatimarà cap tipus de mesura"El vicesecretari de Comunicació del PP ha apuntat que durant la reunió el president espanyol ha "deixat clar" que mentre ell governi Espanya "no hi haurà cap procés d´independència, ni cap consulta ni cap referèndum", i "no escatimarà cap tipus de mesures" per respondre al "desafiament suïcida" i "irresponsable" de la Generalitat. "Tindran una resposta sensata, moderada, sensata, proporcional, però fera, sense complexos, definida, de tot el govern d´Espanya".

<h2>"Puigdemont és un governant absolutista"</h2>

En aquest marc ha assegurat que Puigdemont s´ha convertit en un governant "absolutista", perquè diu parlar en nom del poble liquidant els drets del poble. "Igual que a Veneçuela es crida a les urnes amb un resultat preestablert", ha dit Casado, que ha denunciat "pressions als alcaldes".Per aquest motiu ha llançat un missatge "a tots els catalans i responsables institucionals a Catalunya: No estan sols, tenen al seu cantó la llei i al govern d´Espanya. Qualsevol alcalde que decideixi complir la llei, regidor que decideixi no ser còmplice d´un delicte tindrà al seu costat tot l´Estat, tota la nació Espanyola, la justícia, i la democràcia". Per contra, ha advertit que el govern espanyol "no escatimarem esforços perquè es castigui els que delinqueixen ni per protegir els que no volen delinquir". "Atrezzo" a la DiadaEl líder del PP ha admès que la d´aquest dilluns serà una manifestació de la Diada "com els últims anys". "Avui veurem molt d´atrezzo, samarreta, dron i fotografia aèria", ha dit, però ha assegurat que "el positiu és que hi ha molta més gent que no està a la reivindicació d´una estratègia suïcida per la seu poble".