Carles Puigdemont assegura que no hi ha cap alternativa al referèndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va defensar ahir el seu compromís amb el referèndum de l'1 d'octubre, del qual va insinuar que no hi havia pla alternatiu. Així ho explica el rotatiu El País, que assegura que Puigdemont va ser inamovible en el seu discurs durant una roda de premsa oferta a corresponsals de la premsa estrangera a Espanya. «No és una opció per a nosaltres que no se celebri» va afirmar.

El representant català també va ressaltar que el suport massiu dels ciutadans catalans és un reflex que no hi pot haver marxa enrere, malgrat les maniobres que puguin efectuar les institucions de l'Estat , amb el Govern i el Tribunal Constitucional al capdavant.

Puigdemont, va assenyalar que després de la celebració del referèndum entén que se li obriran a l'estranger unes portes que fins ara s'han mantingut tancades. Va fer una referència explícita al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. L'òrgan de govern de la Unió Europea tan sols s'ha referit fins ara al conflicte català per assenyalar que una hipotètica independència suposaria la sortida de Catalunya del club dels 28.



Porta oberta a la negociació

Carles Puigdemont, va considerar ahir a la tarda que, tot i estar a poques setmanes de l'1 d'octubre, el Govern encara manté la porta oberta a negociar amb l'Estat sobre el referèndum. «Fins al darrer minut hi ha temps per al diàleg. Si el Govern espanyol vol asseure's a negociar, podem parlar de tot», va sentenciar. Tot i això, el president tem «que no serà possible, perquè malgrat les mostres que s'han fet, si això no els fa moure, és difícil canviar la seva lògica de pensament únic».

En aquest sentit, el president va demanar a l'Estat que «reflexioni» i «miri el que va passar ahir als carrers de Barcelona, plens de gent amb alegria, en convivència, de totes les edats, parlant moltes llengües, de procedències diferents, amb la normalitat més absoluta». En una valoració més concreta de la mobilització a la qual va assistir, el president va considerar que s'ha «demostrat al món» que els catalans es manifesten «de forma festiva, massiva, pacífica malgrat tots els auguris dels que volien que punxés el compromís insubornable d'encarar la Diada de manera pacifica i democràtica». «Què més hem de fer perquè s'entengui bé que el poble de Catalunya vol votar?», va sentenciar el president, que va criticar les maneres del govern espanyol a l'hora d'abordar el conflicte amb Catalunya. El president va assegurar que no té «por» de ser detingut per desobeir l'Estat en l'organització de la consulta i va dir que ja s'estan preparant «alternatives» per votar en els municipis que no col·laborin. «La majoria dels alcaldes diuen que volen que els ciutadans votin, i votaran».

Segons va publicar ahir l'agència de notícies Europa Press i va recollir a la seva edició digital la Cadena Ser, Puigdemont va afirmar que el Govern central segurament no podrà aplicar a temps i amb garanties l'article 155 de la Constitució, que obliga les autoritats d'una comunitat autònoma complir les lleis quan s'han esgotat totes les vies de control.