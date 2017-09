Clam a plantar cara a la por i a no fer cas de les amenaces

L'acte institucional conjunt del Govern, la Diputació i l'Ajuntament de Girona es va fer a l'auditori Josep Irla de la seu de la Generalitat a la ciutat i es va convertir en un clam a favor del referèndum. La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va recordar que les darreres setmanes han estat «convulses» i «complicades» però va reivindicar que Catalunya ha demostrat que «davant moments difícils el no tinc por i la convivència passen per damunt de tot».

Bassa va ressaltar que només falten 20 dies per al referèndum i perquè els catalans puguin «restituir allò que un dia van perdre, la capacitat de decidir». La consellera va assegurar que el Govern ha fet els deures i que tot està «preparat» perquè tothom pugui dipositar el seu vot a les urnes.

La consellera va tancar el seu parlament recordant Muriel Casals i parafrasejant-la per detallar que l'1-O Catalunya «exercirà la democràcia sense barreres, pacíficament, amb generositat i coratge». Per això, va instar a viure els dies que queden com una «festa de reivindicació de país».

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va fer una crida als ciutadans a no deixar-se doblegar per l'ofensiva de l'Estat davant el proper 1-O. «Perquè aquí parlem de llibertat, del dret a participar i a exercir la democràcia per decidir quin futur volem; i davant d'això no hi ha amenaces que valguin», va subratllar Madrenas.

L'alcaldessa va dir que, després de la convocatòria del referèndum, «la il·lusió que es respira al carrer» és la que «dona força» a tots aquells qui han de garantir que el proper 1-O hi hagi urnes. «La gent vol votar, i demano a tothom que continuem en aquest ànim», va dir, fent una crida tant als ciutadans com al paper que han de tenir els càrrecs electes en el referèndum.

Per últim, i de la mateixa manera que també va fer Bassa, Madrenas va voler posar de relleu la convivència i el civisme que han guiat el procés sobiranista. «Ens volen rendits i crispats, però no ho aconseguiran; a Catalunya sabem què és la convivència i la cohesió, som un país unit i madur on ens respectem els uns als altres tot i pensar diferent», va dir. I va concloure: «Només volem una cosa, que és votar i decidir el nostre futur».

El vicepresident de la Diputació de Girona, Fermí Santamaria, va ressaltar que els «càstigs» imposats per l'Estat espanyol no han servit per frenar l'anhel «per exercir el dret d'autodeterminació». En aquesta línia, també va refermar el compromís de les institucions i dels càrrecs electes per aconseguir que l'1 d'octubre es pugui votar.

L'acte va continuar amb el concert L'amor a les portes de 1714 a càrrec de la soprano Laia Frigolé i Belisana Ruiz a la tiorba i guitarra barroca. Al final, la commemoració va acabar amb el cant d´Els Segadors i crits a favor de la independència de Catalunya.