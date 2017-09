Cs insta a no participar en «l'esperpent» de l'1-O per ser «un referèndum de l'Ikea»

Ciutadans (Cs) va fer una crida perquè no es participi en «l'esperpent» de l'1-O. El president de la formació, Albert Rivera, es va referir a un «referèndum de l'Ikea» perquè és «desplegable i imprimible», en al·lusió a les urnes de cartró o a la impressió de les paperetes. La burla del líder del partit taronja també va esquitxar el president Puigdemont, després que aquest insistís en el seu discurs institucional de la Diada que només el Parlament de Catalunya podia inhabilitar el Govern.

«És Superman? És Batman? No! És Puigdemont!», va dir en to irònic Rivera, advertint al cap de l'Executiu català «es fotrà una castanya amb la llei» en un acte celebrat al Moll de Marina de Barcelona en què el partit va demanar, una vegada més, el suport dels «partits constitucionalistes» per tirar endavant la moció de censura contra Puigdemont.

La cap de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va demanar suport a aquells partits que abans «ens deien que anàvem contra Catalunya, que érem uns exagerats i que no passava res per pactar amb Pujol». «Si no ho fem ara, quan ho farem?», es va preguntar Arrimadas. «Si no sumem forces ara, quan? I si no liderem qui?», va prosseguir, assegurant que «nosaltres seguirem lluitant perquè hi hagi una alternativa».

Inés Arrimadas considera que les forces que estan a favor de la independència, el que en realitat els passa és que «tenen por de les urnes», motiu pel qual encara no han tirat endavant una llei electoral catalana. Va ironitzar, però, que es mantingui la legislació vigent tot i la convocatòria de l'1-O. «Per això sí que són més espanyols que el Fary, Curro Jiménez i Manolo el del Bombo», va dir amb sarcasme.

La líder de la oposició va criticar també el fet que els partits independentistes i entitats com ANC o Òmnium s'hagin fet seva la Diada Nacional de Catalunya, «expulsant» la resta de catalans i catalanes que no pensen com ells. De fet, una de les primeres coses que va dir que farà si arriba a ser presidenta de Catalunya és que l'Onze de Setembre sigui una festa on tothom «estarà cridat a gaudir».