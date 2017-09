Els Mossos retiren l'operatiu de la Sagrada Família i confirmen una falsa alarma

Els Mossos d'Esquadra han confirmat cap a dos quarts de deu de la nit que l'alerta a l'entorn de la Sagrada Família ha estat provocada per una falsa alarma. La presència d'una furgoneta sospitosa aparcada a la cruïlla dels carrers Provença amb Cerdenya ha fet activar un dispositiu policial que ha comportat talls de carrers, el desallotjament del temple i de comerços adjacents i el confinament de veïns.

Els artificiers del grup Tedax han fet les comprovacions oportunes a l'entorn de la furgoneta i han confirmat que es tractava d'una falsa alarma. El dispositiu ha coincidit amb tres macrocontrols antiterroristes que els Mossos han fet a diversos punts de la xarxa viàrica catalana als accessos a Barcelona després de rebre una alerta terrorista del CITCO d'àmbit europeu. L'alerta no concretava amenaces específiques a Catalunya.

Durant el dispositiu policial, que ha començat cap a les vuit del vespre i ha durat aproximadament una hora i mitja, també s'ha ordenat el tancament de l'estació del metro de Sagrada Família. Les línies L2 i L5 no paraven, doncs, en aquest punt. A banda de desallotjar la Sagrada Família i alguns comerços i d'ordenar el confinament dels veïns, la policia ha acordonat tot l'entorn del temple i ha tallat els carrer Provença, Sardenya i Rosselló. La furgoneta sospitosa estava a la cruïlla dels carrers Provença amb Cerdenya.

A estat aleshores quan s'han activat els dispositius del grup d'artificiers Tedax dels Mossos d'Esquadra, perquè fessin les comprovacions oportunes tant a la furgoneta com a les zones properes.Un cop s'ha confirmat la falsa alarma el dispositiu policial s'ha començat a desactivar i s'han començat a reobrir els carrers tallats. També s'ha reobert l'estació de metro de la Sagrada Família. D'altra banda, tot i que alguns testimonis han vist com la policia s'enduia dues persones emmanillades, fonts del Departament d'Interior han confirmat a l'ACN que no hi ha hagut cap detingut a conseqüència de l'operatiu.

Cal recordar que des de primera hora de la tarda els Mossos duen a terme tres macrocontrols antiterroristes a diversos punts de la xarxa viària catalana, als accessos a Barcelona, que han comportat cues quilomètriques. Ho fan arran d´una alerta d´àmbit europeu que han rebut des del CITCO, que en tot cas no concreta amenaces específiques a Catalunya, segons han explicat fonts del Departament d'Interior.