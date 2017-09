«Esperem no haver de tornar l'any que ve. Aquesta hauria de ser l'última»

Els participants projecten el desig de participar en el referèndum i que comenci el camí cap a la independència

És escocès, ve de Cistella i va participar a la Diada del Sí exhibint una ikurriña, ja que va viure a Pamplona durant un temps –i és de l'Osasuna, afegeix. Per al Robin, les reivindicacions que aquest Onze de Setembre van omplir el carrer d'Aragó i el passeig de Gràcia, a Barcelona, tenen un significat «molt especial» i espera que el proper 1 d'octubre es pugui votar. Igual que la Marina, de Sant Pere Pescador: «Tenim ganes de ser independents ja d'una vegada i esperem no haver de tornar l'any que ve. Si pot ser, aquesta hauria de ser l'última diada reivindicativa». Ara bé, el desig de la Marina és més esperançat que convençut: «Crec que no ens deixaran votar, per desgràcia».

La manifestació precedeix un escenari polític incert i on molts dels participants projecten el desig de poder votar en el referèndum. «M'agradaria que aquest any fos el definitiu i, si no ho és, almenys que emprenguem el camí decisiu», diu la Mercè, que ha vingut amb una bona colla en autobusos des de Roses. «Vull un país lliure; vull poder dir al meu avi que ho hem aconseguit», exclama. «Sentirem moltes coses fora de to en les properes setmanes des de l'altra banda, però esperem que tots anem a votar l'1 d'octubre», preveu el Robin, uns metres més endavant al carrer d'Aragó. «El dret a decidir és universal i ningú ens el pot rebatre», defensa la Marina, acompanyada per la família.