Marín (PSC): «Deixi tranquils els alcaldes»

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, va demanar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que deixi tranquils els alcaldes amb motiu de l'1-0, segons van confirmar fonts properes a l'alcaldessa. Marín li va fer aquesta petició durant una conversa distesa que va mantenir amb el president i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, quan tots tres van coincidir en les ofrenes al monument de Rafael Casanova a la capital catalana. Núria Marín li va fer aquesta petició després de les paraules de Puigdemont sobre la col·laboració dels batlles en l'1-O amb la cessió de locals municipals.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, mentrestant, es va dirigir al president espanyol, Mariano Rajoy, per advertir-lo que no l'espanten les seves «amenaces» i que farà «tot el possible» perquè els barcelonins puguin votar l'1-O, tot i que alhora també protegirà la institució. «Tinc molt clar que la meva obligació és respectar la institució i els seus treballadors, però no perquè ho digui el senyor Rajoy, sinó perquè és de tots. Però amb la mateixa fermesa li dic que faré tot el possible perquè aquells que vulguin puguin votar»,va garantir en un míting amb Pablo Iglesias.

En un míting al parc de Can Zam de Santa Coloma davant d'unes 3.000 persones, segons els organitzadors, Colau va centrar bona part del seu discurs en la crítica contra el PP, carregant contra la recent imatge de la Guàrdia Civil entrant a una impremta i a un mitjà de comunicació a Valls per buscar paperetes. «Vergonya d'una imatge indigna d'un estat que es vulgui dir democràtic», va exclamar.

Després que divendres deixés en stand by la cessió de locals a l'espera de saber si la Generalitat té alguna estratègia per protegir els funcionaris municipals, Colau va reiterar que el principal responsable de la situació de «bloqueig» que hi ha entre Catalunya i Espanya és el PP, també va criticar el full de ruta de Junts pel Sí, que amb les seves «presses» està «deixant enrere la meitat del poble de Catalunya». A parer de Colau, «el problema no és que es convoqui un referèndum unilateral respecte a l'Estat, sinó que sigui unilateral a la meitat o més del poble de Catalunya».

En aquest sentit, va respondre les crítiques de tots aquells que carreguen contra els comuns perquè plantegen dubtes, titllant-los de «covards, d'ambigus o d'equidistants». Després de reivindicar la pluralitat del seu espai polític, va advertir que no acceptarà crítiques del PDeCAT en aquest sentit. «Fins aquí hem arribat. No acceptem lliçons de ningú, i menys dels convergents, que fa dos dies que no tenien ni idea del que era la desobediència civil. Nosaltres ens hem arriscat per defensar els drets laborals, per aturar desnonaments. Els senyorets de CDC on eren? Estaven amb el PP signant les mateixes lleis que ens reprimien», va exclamar de forma contundent.



Cedir l'alcaldia temporalment

D'altra banda, el president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch (PDeCAT), va convidar els alcaldes catalans que «tinguin por» a cedir locals com a col·legis electorals per al referèndum de l'1-O, suspès pel Tribunal Constitucional, que «cedeixin l'alcaldia». Busch va fer les declaracions en unes declaracions després de l'ofrena floral.

Segons el president de l'ACM, «si hi ha algun alcalde que té por, que cedeixi l'alcaldia», allò que passaria, va precisar, per signar un decret de cessió accidental de l'alcaldia a un altre regidor que «sí tingui ganes» d'autoritzar la cessió d'escoles i d'altres locals municipals.