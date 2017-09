Moody's avisa que la independència «debilitaria» l'economia espanyola

L'agència de qualificació Moody's va afirmar aquest dilluns que la possible independència de Catalunya «debilitaria la fortalesa de l'economia espanyola» per «la mida de la regió» que, va recordar, «suposa aproximadament el 19% del PIB espanyol i té el 16% de la població, a més d'un PIB per càpita superior que la mitjana nacional», segons les dades que posa sobre la taula la mateixa agència.

En un informe elaborat pels analistes Sarah Carlson i Marisol Blázquez, Moody's explica que en cas de sortir «sí» al referèndum de l'1 d'octubre Catalunya declararia la independència «sense una participació mínima que faci el resultat vinculant».

Moody's també recull que la llei del referèndum ja ha estat suspesa pel Tribunal Constitucional, però que els esdeveniments fan pensar en «una escalada» de la tensió entre els governs català i espanyol. No obstant això, l'agència de qualificació treballa amb la hipòtesi que Catalunya continuarà, finalment, formant part d'Espanya.

Per l'agència de qualificació Moody's, hi ha «bastants obstacles» per a la independència de Catalunya, entre els quals la forta oposició del Govern espanyol i que les enquestes mostren que el suport popular a la independència estan per «sota la majoria», assegura.



La participació a la votació

«Encara que el referèndum continuï endavant i guanyés el suport a la independència de Catalunya, la manca de bases legals i l'absència d'un mínim de participació minaria la seva legitimitat», argumenta també l'agència de qualificació.

Per tot això, Moody's creu que les tensions entre els dos governs continuaran i aposta, com a solució a llarg termini, per millorar els recursos fiscals i un canvi en el sistema de finançament que al mateix temps que respecti la Constitució.

D'altra banda, l'agència de qualificació explica que l'Estat espanyol té un dels sistemes més «descentralitzats» en la despesa del sector públic però en canvi exposa que la majoria d'impostos els acaba recaptant el Govern espanyol.