Puigdemont demana «deixar tranquils» als Mossos

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat avui "deixar tranquils" als Mossos d'Esquadra en aquestes setmanes prèvies a l'1 d'octubre i ha subratllat que la seva "prioritat" no és "retirar urnes", sinó "vetllar per la seguretat de la gent".

La Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha convocat al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, així com els responsables de la Guàrdia Civil a Catalunya i del Cos Nacional de Policia, per abordar la investigació dels preparatius de l'1-O.

En declaracions a RAC1, Puigdemont ha advertit a la Fiscalia de què els Mossos d'Esquadra "tenen com funció principal garantir la seguretat de la gent", no anar a la recerca de les "més de 6.000 urnes escampades pel territori" que ha assegurat que hi haurà l'1-O per celebrar un referèndum sobre la independència de Catalunya.

Si els Mossos reben una ordre judicial perquè retirin urnes del referèndum, "faran el que hagin de fer", que és "defensar els drets de la gent i vetllar per la seguretat de les persones", i "no es desviaran d'aquest objectiu", ha advertit.

Puigdemont ha recalcat que els Mossos "no han de fer política", sinó limitar-se a "complir la seva feina", i ha reiterat que organitzar un referèndum "no és cap delicte".