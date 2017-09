Tarragona confirma que no cedirà locals per a l'1-O

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va confirmar ahir que no cedirà espais municipals per a la celebració del referèndum. El batlle, que va assegurar que ja s'ha adreçat al Govern amb una carta «molt respectuosa», va justificar que les resolucions del Constitucional no deixen «lloc a dubtes». A més va criticar que la Generalitat hagi «passat la pilota» als alcaldes perquè si vol, va dir, pot fer qualsevol consulta als més de 50 col·legis de la seva propietat. A l'acte de la Diada de la ciutat, on desenes de persones van interrompre el seu discurs per reclamar poder votar. Nombrosos assistents van mostrar pancartes amb els lemes «Volem votar» i «Votar és democràcia», estelades i urnes de cartró, que alguns partits i entitats havien dipositat a l'ofrena floral a Rafael Casanova.