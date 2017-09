Blanes s´ofereix a treballar amb el Govern per trobar la «fórmula» que permeti votar

L'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, va enviar una carta a la Generalitat en la qual s'ofereix a treballar amb el Govern per fer possible la votació del proper 1-O. Lupiáñez va respondre a la missiva que l'executiu català els va fer arribar la setmana passada en relació a la convocatòria del referèndum assegurant que tenen la voluntat de «facilitar els processos de participació política i ciutadana» i, a la vegada, «garantir la seguretat jurídica dels funcionaris i treballadors municipals». En aquest sentit, el batlle va comunicar que el secretari general de la corporació va emetre un informe el divendres passat en el qual anunciava que, atesa la suspensió de la Llei del Referèndum, el consistori «no pot posar a disposició de la Generalitat cap local perquè s'efectuïn les votacions». Malgrat això, va proposat al Govern de la Generalitat estudiar «la fórmula adequada» per facilitar-ho.

Així, Blanes facilitarà la votació del referèndum de l'1-O però ha demanat a la Generalitat treballar conjuntament per trobar la «fórmula adequada» que permeti fer-ho amb garanties. Segons va explicar l'alcalde, el secretari de la corporació va emetre divendres un informe en el qual alertava que, arran de la suspensió de la Llei del Referèndum, l'Ajuntament no pot posar a disposició locals municipal per fer les votacions. Lupiáñez va enviar una carta al Govern de la Generalitat en resposta a la missiva que aquest va enviar als ajuntaments en relació a la convocatòria del referèndum previst per a l'1 d'Octubre.

Al document, l'alcalde alerta de l'informe i emplaça a la Generalitat a trobar la manera de fer-ho possible. En aquest sentit, tenen la voluntat «ferma i explícita» de facilitar els processos de participació política i ciutadana però que també volen garantir «la seguretat jurídica de tots els funcionaris i treballadors municipals».



Manifest del PSC

Per part seva, alcaldes i regidors del PSC de més de 350 municipis de Catalunya van divulgar un manifest en contra del referèndum «il·legal» de l'1 d'octubre, advertint que no volen «callar ni amagar-se» davant les «pressions, amenaces i insults», i van acusar el Govern d'estar «radicalitzat». Els càrrecs municipals socialistes van lamentar que «en els últims dies hem vist com se'ns pressionava, se'ns assenyalava amb el dit, se'ns insultava i fins i tot se'ns amenaçava a causa del nostre posicionament cap al referèndum il·legal de l'1-O».