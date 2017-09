catalunya en estat pur

ilke parla de l'unicorn com «l'animal que no existeix, però ells no ho sabien i es van atrevir a estimar-lo fins que el seu amor va fabricar aquesta criatura pura. No el van alimentar amb blat de moro, només amb la possibilitat d'existir».

La poesia no sempre s'acomoda al Barça-Madrid traslladat al terreny de la política, però una altra Diada més massiva obliga a plantejar-se la fe creadora d'éssers irreals. Ningú pot negar capacitat de fantasia als congregats, però anul·lar un plantejament perquè sorgeix de la multitud és temerari. Hi ha un component de vanitat col·lectiva en la identificació amb l'unicorn, l'únic animal en estat pur. No obstant això, diumenge va pagar Rajoy la seva desqualificació del Parlament i el seu recurs únic a la intimidació. Es podrà discutir la blancor de l'unicorn o la viabilitat, però no es pot parlar exactament de por de les repercussions del referèndum, ni de rebuig popular als representants democràtics.

Si un milió de persones es manifestessin a Barcelona en suport de les tesis del PP, diria Rajoy que és una mostra insignificant i que la majoria de catalans es van quedar a casa perquè no combregaven amb els postulats populars? Tampoc sembla clar que Albert Rivera renegués d'un milió de catalans avalant les seves tesis al carrer. De fet, l'actual president del Govern va muntar a Madrid sengles manifestacions en contra dels homosexuals i de Catalunya, amb la pretensió legítima de pressionar en els casaments homosexuals i en l'Estatut. Atès que el PP ha canviat radicalment la seva opinió sobre el matrimoni entre persones del mateix sexe que va recórrer davant el Constitucional, no pot presumir que només ha acudit al TC en defensa de causes irrefutables.

El pitjor és la festa. Com a mínim un milió de catalans no se senten concernits per la invitació del Govern a tenir por. Pretendre que Puigdemont desvarieja, i que arrossega rere seu les masses com un flautista d'Hamelín, és pitjor que creure en unicorns. En realitat, la multitud empeny el president de Catalunya, com abans va transformar l'ultraconservador Artur Mas.