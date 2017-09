El Constitucional suspèn cautelarment la llei de transitorietat jurídica

El Tribunal Constitucional va suspendre de forma cautelar la Llei de Transitorietat després d'admetre el recurs de l'Executiu central, una decisió adoptada per unanimitat. Els magistrats es van ocupar també en el ple d'ahir el matí d'un altre recurs, el presentat pel Govern contra la llei d'Hisenda catalana, el codi tributari, recurs que també van admetre a tràmit de manera unànime, de manera que aquesta llei també va quedar provisionalment suspesa.

Es tracta de la llei 17/2017 del codi tributari, algunes de les disposicions de la qual, segons el recurs, pretenen vulnerar les competències exclusives de l'Estat per a la garantia de la igualtat de tots els espanyols en matèria de legislació civil, hisenda i administracions públiques. La norma tributària catalana persegueix, en últim terme, impulsar una Hisenda pròpia per a Catalunya.

Quant a la Llei de Transitorietat aprovada pel Parlament pretén convertir Catalunya en una República. El Constitucional ha atès els arguments del govern espanyol –que la considerava una «aberració jurídica» i va considerar que era pròpia «d'un règim autocràtic». La suspensió en virtut de l'article 161.2 de la Constitució permet suspendre automàticament durant cinc mesos una llei autonòmica impugnada per l'Estat a l'espera de la sentència del TC.

Tal i com demanava el govern espanyol al seu recurs, en el cas de la Llei de Transitorietat el TC demana que es notifiqui la suspensió tant al Govern al complert, com a diversos membres del Parlament (inclosa la presidenta i la Mesa) i als representants de la Sindicatura Electoral, entre d'altres. A l'escrit, se'ls comunica el deure «d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada». A més, se'ls adverteix que si desatenen l'orde del TC es poden enfrontar a «eventuals responsabilitats, inclosa la penal».

Així mateix, també demana que la decisió es publiqui tant al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) com al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Precisament, el DOGC no havia publicat encara la suspensió cautelar de la primera llei, la del Referèndum i del decret de convocatòria del referèndum per a l'1 d'octubre, decretada pel TC dijous passat. El conseller de la Presidència, Jordi Turull, va assegurar en roda de premsa no saber per què la decisió del TC no ha aparegut en les pàgines del DOGC: «Arriben molts anuncis», va comentar. Això no obstant, va dir que el Govern «obeirà la publicació de la Llei del Referèndum».