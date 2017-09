Una falsa alarma obliga a acordonar la Sagrada Família

Una falsa alarma per la presència d'una furgoneta sospitosa estacionada a l'entorn de la Sagrada Família de Barcelona va obligar a acordonar la zona en el marc d'un operatiu antiterrorista dels Mossos que es va tancar sense detencions. L'operatiu antiterrorista, desplegat en un radi de nou illes a l'entorn de la Sagrada Família, va determinar que la furgoneta sospitosa i inspeccionada pels equips dels Tedax no contenia «material perillós».

«Fetes les comprovacions corresponents es confirma una falsa alarma. No hi ha cap detingut en relació amb aquests fets. Gràcies per la col·laboració», va informar la policia autonòmica en el seu compte oficial de Twitter.

La visualització d'una furgoneta sospitosa amb dos ocupants als voltants del temple va portar al desallotjament de la zona, que sol registrar una alta afluència de visitants i turistes atrets per aquest símbol icònic de Barcelona.

Es dóna el cas que el desplegament de l'operatiu es va produir coincidint amb la celebració d'un esdeveniment a Barcelona d'abast internacional, com és el partit de Champions que van disputar el FC Barcelona i la Juventus de Torí. Les Rambles de Barcelona i Cambrils van ser objecte d'un atac gihadista el passat 17 d'agost, amb el resultat de 16 víctimes mortals i més de 130 ferits.



Retencions i llargues cues

L'operatiu d'ahir a la nit a l'entorn de la Sagrada Família va coincidir amb nombroses retencions i llargues cues al llarg del dia a la C-33 i a l'autopista AP7 a causa de controls antiterroristes realitzats pels Mossos.

Durant el temps en el qual la zona va estar acordonada, la policia catalana va desallotjar tant el temple com els comerços propers «per garantir la feina policial» i, segons testimonis presencials, els carrers van entrar en un inusual silenci. La policia va tallar al trànsit els carrers Provença, Rosselló i Sardenya i va recomanar buscar un itinerari alternatiu a aquells ciutadans que havien de desplaçar-se en aquesta àrea.

Moltes persones preguntaven als policies desplegats als carrers què succeïa, en un escenari en el qual regnava la tranquil·litat al mig de la curiositat de veïns i vianants. La circulació del metro es va normalitzar en poc tempts després que les línies 2 i 5 del metro de Barcelona no s'aturessin a l'estació de Sagrada Família durant l'operatiu.