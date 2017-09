Forcadell denuncia l´«escalada judicialitzadora»

els membres de la mesa van comparèixer davant de la premsa al Parlament després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) els notifiqués la querella de la Fiscalia per l'1-O i la resolució del Tribunal Constitucional (TC). La presidenta de la cambra, Carme Forcadell, va valorar que la querella «forma part de l'escalada judicialitzadora del govern espanyol per aturar l'1-O». «Ens neguem a convertir-nos en censors, la nostra feina és afavorir el debat parlamentari i no coartar-lo», va argumentar sobre el paper de la Mesa. Al seu torn, el secretari tercer Joan Josep Nuet, va celebrar que el TSJC hagi descartat el delicte per malversació: «No es volia fer res més que destrossar les nostres vide».