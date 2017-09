El Govern espanyol necessita 5 dies per activar l'article 155

? L'Executiu espanyol només necessitaria cinc dies per fer tots els tràmits necessaris per a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Segons fonts de La Moncloa, que asseguren –contràriament al que han afirmat les últimes setmanes- que els tràmits que s'haurien de fer, inclosa una convocatòria del ple del Senat, poden estar conclosos en aquest període de temps, sense necessitat d'allargar-los mesos o setmanes. Les mateixes fonts van apuntar, però, que l'Executiu no treballa actualment en aquesta direcció. «No estem en això», afirmen, «tot i que ho tenim tot previst» i «si passen 150 coses, tenim 151 mesures».