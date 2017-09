El Govern de Catalunya cessa al president del Consorci d´Educació de Barcelona

La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsati, ha cessat el president del consell de direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, Lluís Baulenas, i ha assumit les seves funcions pocs dies abans de la celebració de l'1-O i al mig de la polèmica sobre la cessió de locals a la capital catalana.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica avui una resolució de la consellera Ponsati en la qual se cessa Baulenas "i se li agraeixen els serveis prestats".

Així mateix, es publica el nomenament de Clara Ponsatí com a presidenta del consell de direcció del Consorci d'Educació de Barcelona.

La resolució s'ha publicat amb data d'ahir, el mateix dia que Baulenas va presentar l'inici del curs escolar sense que transcendís el seu cessament.

Segons recorda la resolució publicada pel DOGC, l'article 9 dels Estatuts del Consorci d'Educació estableix que el consell de direcció està format pel president -designat per la consellera d'Ensenyament-, pel vicepresident -que nomena l'alcalde de Barcelona-, així com cinc membres en representació de la Generalitat i tres de l'Ajuntament de Barcelona.

Aquest cessament es produeix al mig de la polèmica que mantenen el Govern i l'Ajuntament de Barcelona perquè la capital catalana cedeixi els col·legis electorals habituals per al referèndum que la Generalitat ha convocat per a l'1 d'octubre i que el Tribunal Constitucional ha suspès cautelarment.

Ahir, el conseller de la Presidència, Jordi Turull, va emplaçar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que posi de la seva part per afegir "garanties" al referèndum convocat per a l'1 d'octubre, encara que, "si no col·labora", el Govern posarà locals alternatius perquè els barcelonins "puguin votar".