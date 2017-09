La Guàrdia Civil tanca el web de l'1-O i la Generalitat l'obre de nou

La Guàrdia Civil ha tancat avui per ordre judicial el web oficial del referèndum d'independència convocat per al pròxim 1 d'octubre a Catalunya, encara que poc després el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha difós dos nous dominis per accedir a la pàgina.

Segons han informat fonts de l'institut armat, agents de la Guàrdia Civil s'han personat en l'empresa CD Mon de Malgrat de Mar (Maresme), que gestionava el servidor del web del referèndum, i han lliurat un manament judicial de tancament d'aquesta, ordre que la companyia ha complert.

Passades les 19.00 hores, el web referéndum.cat, que informava de la consulta d'independència suspesa pel Tribunal Constitucional, ha deixat de funcionar.

No obstant això, gairebé simultàniament, la Generalitat ha posat en marxa dos nous enllaços que repliquen la pàgina web tancada.

Puigdemont ha anat informant a través de diversos tuits del canvi d'ubicació del web: "El web del referèndum està disponible des d'una altra direcció. Entreu a través d'aquest enllaç: ref1oct.cat", ha escrit el president, que ha afegit: "I també la trobareu en ref1oct..eu. Hi ha molta gent accedint de cop als dos dominis".

Altres membres del Govern, com el vicepresident, Oriol Junqueras, o el conseller de la Presidència, Jordi Turull, han contribuït a difondre els nous enllaços des dels seus comptes de Twitter.

El tancament del web que informa del referèndum era una de les mesures cautelars que sol·licitava la Fiscalia de Catalunya en la querella que va presentar la setmana passada davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la resta de membres del Govern.

El TSJC va acordar divendres passat obrir una investigació al Govern català, pels delictes de prevaricació, desobediència i malversació, però no ha resolt encara sobre les mesures cautelars que li plantejava la Fiscalia.

Paral·lelament, el tancament del web del referèndum l'ha acordat el titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que investiga els preparatius de la consulta des de fa mesos arran de dues denúncies contra el jutge i exsenador d'ERC Santi Vidal per les revelacions de les seves polèmiques conferències.

En aquestes conferències, que van acabar precipitant la seva dimissió com a senador, Vidal va explicar que el Govern català disposava d'una partida secreta per portar a terme el referèndum, la qual cosa va donar peu al jutge a investigar el possible ús de fons públics en la preparació de la consulta.

Per ordre del jutge, la Guàrdia Civil ha interrogat en els últims mesos a càrrecs del Govern i funcionaris, alguns d'ells en qualitat d'investigats.