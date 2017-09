Mor als 84 anys Jacint Borràs, un dels fundadors de Convergència

Un dels fundadors de Convergència i pare de l'actual consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, va morir ahir a la matinada als 84 anys víctima d'un càncer.

Durant el congrés de refundació de CDC l'estiu passat, el seu partit va acordar que es quedés com a president del partit després de la transició cap al Partit Demòcrata, junt amb Carles del Pozo, com a responsable de les finances, i Roser Olóndriz, defensora del militant. A més de la seva vinculació en la fundació de Convergència, Borràs –natural de l'Hospitalet de Llobregat- també va ser directiu del Futbol Club Barcelona, durant l'etapa d'Agustí Montal a la presidència i al cap d'uns anys amb Joan Laporta. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va expressar el seu condol per la mort de Borràs.