Rajoy: «La prioritat no és reformar la Constitució sinó defensar-la»

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha replicat avui al líder de Ciutadans, Albert Rivera, que la prioritat del Govern central en aquest moment no és reformar la Constitució sinó "plantar cara" per defensar-la davant qui "volen liquidar-la".

D'aquesta manera el president ha contestat a Rivera en la primera sessió de control a l'Executiu després del període de vacances, qui l'ha emplaçat a "actualitzar" la Carta Magna, "no avui que cal parar el cop a la democràcia", però sí començant a donar passos per iniciar aquesta reforma inclosa en el pacte d'investidura.

Li ha proposat així designar experts i juristes que portin al Congrés una proposta per reformar la Constitució sobre la qual puguin iniciar-se els treballs, "sense ocurrències ni disbarats".

Rajoy ha insistit que l'urgent ara és defensar els principis constitucionals davant els quals estan intentant acabar amb la sobirania nacional i la legalitat i "fins i tot volen inventar-se una legalitat paral·lela" saltant-se tots els tràmits propis dels reglaments de les democràcies parlamentàries com va succeir a la sessió del Parlament de la setmana passada.

A partir d'aquí, ha assegurat, no hi ha "cap inconvenient" a parlar de les coses que es poden reformar, "amb rigor, serietat i sense cap mena d'ocurrències com, desgraciadament, estem sobrats a Espanya" últimament.

Rivera ha contestat al president del Govern que aquesta reforma és necessària per "millorar" el text perquè l'"immobilisme", com tampoc l'ocurrència, és una solució, i no ho és tampoc -ha recalcat- posar en marxa una "espècie de comissió 'xou'", sinó encarregar-li la tasca a experts en aquest tema.

Iugoslàvia, ha recordat el líder de la formació taronja llançant una dard al líder socialista, Pedro Sánchez, es va convertir en una nació de nacions i ja es va veure "com va acabar", mentre que Alemanya o Estats Units han canviat les seves constitucions i són països que segueixen endavant.

La Constitució, li ha respost Rajoy, "evidentment no és un text immutable" però totes neixen amb "voluntat de permanència", citant que la francesa és del 1958, l'alemanya del 1949 o la dels EUA de 1787 i els canvis que s'hi han introduït han estat "mínims".

I sobre l'immobilisme, que li ha retret Rivera, ha dit que això és "molt relatiu" perquè a vegades hi ha gent que es mou en la "direcció contrària a la raó" i en aquest cas el millor és quedar-se "on s'està", sobretot quan un no sap on anar i no ho té clar. "Doncs queda't on ets que acabes no tenint cap problema".