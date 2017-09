Rufián mostra al Congrés una «Samsung republicana»

El portaveu adjunt d´ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, han mantingut aquest dimarts una dura picabaralla a la sessió de control de la cambra baixa. Durant la seva intervenció, Rufián ha tret de sota l´escó una impressora. "Això és una humil Samsung republicana. No és massa perillosa, com una Rico o una Epson, o una HP, no imprimeix bitllets de 500. Li demano que deixin de fer el ridícul, deixin de perseguir impressores i impressors i facin campanya pel ´no´", ha dit Rufián, que li ha "confessat" que ell ja té "una papereta" però ha "jurat" que és "per consum propi".

Al seu torn de resposta, Sáenz de Santamaría ha contraposat aquesta imatge amb el que va passar la setmana passada al Parlament, on segons ha afirmat es va conculcar els drets de l´oposició. "Vostè pot venir avui aquí a dir el que vulgui i portar posat el que vulgui: pot venir amb samarreta, fer un resum dels millors twits de la setmana, o fins i tot portar la impressora per fer manualitats per fabricar-se el referèndum a casa". "Pot fer el que vol, perquè aquest és un parlament democràtic i li permet fins i tot el seus teatrets setmanals", ha dit la vicepresidenta.

En aquest marc, Sáenz de Santamaría ha insistit que Forcadell va "matar la democràcia" al Parlament la setmana passada, durant les aprovacions de les Lleis del referèndum i de transitorietat. "Forcadell va matar la democràcia i vostè ve cada dimecres aquí a sepultar-la", ha dit, "però defensarem els drets dels catalans davant de vostès, que imposen la independència a costa de la legalitat, la democràcia i de les llibertats que a Espanya tan va costar aconseguir".