Sánchez defensa un «concepte no nacionalista del terme nació»

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va assegurar que durant la Diada i la manifestació de la tarda es va visualitzar la «divisió» de la societat catalana. En un esmorzar informatiu d' El Periódico, Sánchez va quantificar en mig milió les persones que van participar en la manifestació, lluny del voltant d'un milió que va donar la Guàrdia Urbana, però va assegurar que no vol entrar «en la guerra de xifres». En tot cas, va lamentar que la convivència està «malmesa» i va reivindicar que cal allunyar-se de «murs» i «precipicis». El socialista va dir que ell defensa un «concepte no nacionalista del terme nació» i es va mostrar disposat a oferir més autogovern a Catalunya però «des de la legalitat i el pacte». A més, va afirmar que seria partidari d'encetar la comissió al Congrés sobre el model territorial abans de l'1-O.

En paral·lel, el líder del PSOE va advocar ahir per no trencar el pacte de govern a Barcelona amb l'alcaldessa Ada Colau (BComú), fins i tot encara que finalment el consistori de la capital catalana donés suport al referèndum independentista de l'1 d'octubre, va assegurar després de deixat clar que «l'estratègia de govern a Barcelona» correspon al PSC

Colau va congelar la decisió de cedir o no els locals de votació que el president Carles Puigdemont li havia demanat posar a disposició per a l'1-O, a l'espera que el Govern doni garanties de què no posarà en risc a l'Ajuntament i els funcionaris després de la suspensió de l'1 d'octubre per part del Tribunal Constitucional.