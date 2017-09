El TC adverteix el director de TV3 que no ha de donar difusió al referèndum

El Tribunal Constitucional va requerir al director de TV3, Vicent Sanchis, que no iniciï, tramiti o informi sobre cap «acord o actuació que permeti la preparació o celebració del referèndum». En la mateixa notificació, l'alt tribunal li recorda que té el «deure» d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi «ignorar o eludir la suspensió acordada» i l'adverteix de possibles responsabilitats -»inclosa la penal»- en cas de no atendre el requeriment. Es tracta del mateix avís que estan rebent altres càrrecs catalans, com els membres del Govern, la mesa del Parlament, els alcaldes o alguns comandaments dels Mossos d'Esquadra. El Constitucional fa arribar així la resolució aprovada dijous passat de suspensió cautelar del Decret de normes complementàries del Referèndum.



El text de l'avís del TC

«L'adverteixo del seu deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada. Particularment, que s'abstingui d'iniciar, tramitar, informar i/o dictar, en l'àmbit de les seves respectives competències, acord o cap actuació que permeti la preparació i/o celebració del referèndum sobre l'autodeterminació de Catalunya (...)», resa la notificació rebuda per Sanchis, tal com s'apreciava ahir al web del canal 3/24.



No afecta el dret a informar

Tot i això, el requeriment del Tribunal Constitucional no afecta el dret a informar de la televisió sobre el referèndum de l'1-O, segons van precisar ahir fonts judicials a l'ACN. En concret, la notificació fa referència a la campanya de publicitat de la Generalitat de Catalunya sobre l'1 d'octubre, que actualment emeten els mitjans de TV3 i Catalunya Ràdio.