Tornen els controls antiterroristes a les carreteres catalanes

Els Mossos d'Esquadra tornen a dur a terme aquest dimecres al matí cinc macrocontrols antiterroristes, que causen cues d'entre mig quilòmetre i quatre quilòmetres des de primera hora del matí. Els controls estan situats a l'AP-7, a Martorell en sentit Girona i a la Roca del Vallès en sentit Tarragona, amb un quilòmetre de retencions per cada sentit; a la C-16, on s'acumulen quatre quilòmetres de cues a Sant Cugat el Vallès en sentit Barcelona; a la C-32 a Sitges en sentit Barcelona, amb dos quilòmetres de cues, i a la C-33, a la Llagosta en sentit Barcelona, on les cues són més reduïdes, amb només mig quilòmetre. Aquest dimarts a la tarda, es van produir cues quilomètriques de l'AP-7, amb més de 15 quilòmetres, i a la C-33, amb 6 quilòmetres.

Ahir al vespre, la presència d'una furgoneta sospitosa amb dos individus a dins aparcada a la cruïlla dels carrers Provença amb Sardenya va fer activar un dispositiu policial que va comportar talls de carrers, el desallotjament del temple i de comerços adjacents i el confinament de veïns al voltant de la Sagrada Família. Els artificiers del grup Tedax van fer les comprovacions oportunes a l'entorn de la furgoneta i van confirmar que es tractava d'una falsa alarma.

Els Mossos d'Esquadra van demanar disculpes per les molèsties que ocasionen els controls i indiquen que són controls que es fan dins del dispositiu antiterrorista activat des dels atemptats a la revista satírica francesa 'Charlie Hebdo', el novembre del 2011. Són controls que de vegades s'intensifiquen i de vegades són més lleus, per la qual cosa la policia demana paciència.