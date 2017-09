Turull: «La prioritat dels Mossos és perseguir terroristes»

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, va advertir a la Fiscalia que la «prioritat absoluta» dels Mossos d'Esquadra i del Govern de la Generalitat és «perseguir terroristes i evitar atemptats», i no dedicar-se a retirar urnes.

Després de la reunió d'ahir del Govern, Turull va sortir al pas de l'ordre donada per la Fiscalia de Catalunya al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, així com els comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya, perquè «requisin urnes» i tot el material del referèndum i denunciïn qualsevol «acte» de les autoritats encaminat a organitzar el referèndum de l'1-O.

Amb una alerta terrorista de «4 sobre 5», va recalcar Turull, la «prioritat del Govern a l'hora de mobilitzar als efectius de la policia és prevenir» possibles atemptats i «reforçar punts sensibles» de Catalunya. I és que per al Govern, no totes les policies estan actuant amb la mateixa prioritat. Per a Turull, de fet, «algú hauria de fer una reflexió en aquets sentit». «Hem vist altres efectius que fan coses no tan edificants», va comentar.

De la mateixa manera, el portaveu del Govern també va assegurar que els Mossos d'Esquadra actuaran «d'acord amb les prioritats» de la lluita antiterrorista. Però no va posar en dubte que Trapero donarà les mateixes instruccions en aquest sentit. «El Govern té tota la confiança en les decisions de Trapero. La confiança és absoluta», va sentenciar.