Ple absolut al Tarraco Arena en l'acte unitari per donar el tret de sortida a la campanya de l'1-O

L'acte unitari dels partits independentistes ha arrencat disset minuts després de les 8 del vespre d'aquest dijous al Tarraco Arena (TAP). L'acte, amb més de 9.000 persones al recinte amb crits d'"independència", "votarem", "no tenim por" i "Ballesteros dimissió" -per l'alcalde de Tarragona-, vol donar pas a la campanya de cara l'1-O i tira endavant després que el grup del PP a la Diputació de Tarragona hagi instat l'ens supramunicipal, propietari del TAP, a suspendre'l –també ha demanat un informe jurídic per conèixer-ne "l'abast i les conseqüències jurídiques".

Els primers d'intervenir seran Marta Rovira, secretària general d'ERC; la coordinadora genera del PDeCAT, Marta Pascal; el portaveu del secretariat de la CUP, Quim Arrufat; i els líder de Demòcrates i MES, Antoni Castellà i Magda Casamitjana. Després prendran el torn de paraula els presidents de les entitats sobiranistes; Jordi Sànchez (ANC), Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) i Neus Lloveras (AMI), contra la qual aquest dijous la Fiscalia ha presentat una querella per col·laboració amb l'1-O. Tancaran l'acte el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras.L´acte ha començat amb la presentació dels actes Txe Arana i Oriol Grau. Després d´una actuació musical, han engegat el reguitzell d´intervencions polítiques, amb parlaments d´ERC, PDeCAT, CUP, Mes i Demòcrates. La secretària general d´Esquerra ha basat el seu discurs en explicar que l´1-O s´haurà de triar entre "quedar-nos igual o prosperar". "Això va de tenir un país bloquejat políticament o avançar cap al canvi social. El debat polític que tenim és el de poder tenir oportunitats i construir una república lliure i digna. Això va de dignitat, igualtat i justícia, i per això votarem i guanyarem l´1 d´octubre!", ha sentenciat entre aplaudiments.

Rovira, a més, ha vaticinat que "vénen dies on es rebran moltes de reconsideracions, cada dia hi haurà mil notificacions, amenaces, anuncis catastròfics", però ha volgut enviar un missatge als contraris al referèndum. "Estem determinats, reconsiderats i ferms, i tenim clar el camí cap a la república catalana i lliure", ha dit.

Al seu torn, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha començat el seu parlament dirigint-se al president espanyol. "Senyor Mariano Rajoy: ´vamos a votar el 1 de octubre´, votarem el proper 1 d´octubre!", ha criat entre aplaudiments dels assistents. Per a Pascal, aquest acte demostra que "res espantarà" els partidaris del referèndum i que "no valen les amenaces ni tenir por". "Tenim un Govern valent, uns consellers que dónen la cara, uns diputats que vam fer el que havíem de fer, i alcaldes que són gent de bé, digna. I que farem el que haguem de fer fins que el país voti", ha afegit. Pascal també ha remarcat que per al PDeCAT, "això no va de radicals ni revolucionaris, va de la bona gent normal que vol urnes i democràcia".

El líder de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, ha volgut aprofitar el seu discurs per criticar les accions de l´Estat contra l´1-O. "No poden fer-hi més, és el neofranquisme. De fet, s´han tret la careta i han fet públic sense complexes aquell ´atado y bien atado´. Davant això, l´única resposta és la democràcia, i guanyarem perquè estem units", ha comentat.

Per últim, la coordinadora de MES, Magda Casamitjana, ha reivindicat que "els socialistes són amb el ´sí´" a la independència. Recordant el seu passat de militància al PSC i el de la majoria de militants de la seva formació, ha reivindicat aquest paper. "Som els socialistes dels sí, de la Catalunya estat, que no tenim por de decidir, socialistes de carrer, de cor, de valors, del dret a decidir, els primers que vam desobeir. Socialistes sense carnet", ha dit, tot demanant al PSC "que no parlin en nom de tot el socialisme catalanista, i que no s´ho atribueixin el socialisme obert, conciliador, el de sempre".