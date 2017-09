Felip VI promet que «la Constitució prevaldrà» davant la «ruptura» de la democràcia

El rei Felip VI va garantir ahir que la Constitució «prevaldrà sobre qualsevol ruptura» de la «convivència en democràcia» i «els drets que pertanyen a tots els espanyols seran preservats» davant «qui se situa fora de la legalitat constitucional i estatutària».

El cap de l'Estat va iniciar així el discurs de clausura, a la catedral de Conca, de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura 2016, la seva primera intervenció pública des que el Parlament de Catalunya va aprovar la llei del referèndum l'1 d'octubre. La «convivència democràtica» aconseguida a Espanya «després de molts sacrificis» i gràcies «a la generositat de tots» només és possible «si les lleis que la regulen i organitzen són ateses i complertes pels ciutadans i per les institucions; si els drets i llibertats dels ciutadans són tutelats i respectats pels poders públics», va advertir.

«Per això, davant qui se situa fora de la legalitat constitucional i estatutària i fractura la societat, estic segur que els drets que pertanyen a tots els espanyols seran preservats i que les llibertats de tots els ciutadans seran garantides i protegides», va dir Felip VI.

«Com ja he tingut ocasió d'afirmar -va recalcar-, la Constitució prevaldrà sobre qualsevol ruptura d'aquesta convivència en democràcia que és, ha estat i serà base de la nostra vida en comú en llibertat, fonament del nostre progrés i pilar essencial de la nostra pertinença a la Unió Europea». «Permetin-me que comenci les meves paraules fent referència a la situació que estem vivint a Catalunya», va ser la forma elegida pel Rei per iniciar el missatge, en el qual va argumentar: la cultura necessita llibertat per expressar-se, «una llibertat que va costar molt als espanyols aconseguir».