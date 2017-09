La Generalitat afirma que l´Estat hauria de pagar les pensions en un primer moment

La consellera de Treball, Dolors Bassa i el secretari de Treball, Josep Ginesta, van defensar ahir que tot i que es declarés la independència de Catalunya seria l'Estat espanyol l'encarregat de pagar en un primer moment les pensions dels catalans que han cotitzat a l'Estat fins que s'establissin els acords necessaris entre els dos estats i el govern català pogués assumir el sistema.

Durant la presentació d'un estudi elaborat pel Govern sobre el sistema de Seguretat Social, Ginesta va apuntar la necessitat d'arribar a acords bilaterals i va defensar que el Govern sempre ha posat sobre la taula una transició «acordada, negociada, pacífica i raonada» buscant preservar els drets de les persones.

Bassa va defensar que això es basa en el fet que el que hi ha és un «dret contractual que té res a veure ni amb la quantia, els anys, on vius o la nacionalitat». Per tan va defensar que si un català ha cotitzat a l'Estat, és aquest qui té «l'obligació» de pagar-li la pensió. Va afegir que la llei de transitorietat especifica que és el govern català qui agafarà aquesta obligació però que serà després de negociar el període de transició.



L'estudi sobre pensions

L'estudi elaborat per la Generalitat sobre els fons de la Seguretat Social a Catalunya conclou que el pagament de les pensions i d'altres prestacions de la Seguretat Social estaria garantit en cas d'independència de Catalunya, i que fins i tot les pensions es podrien revalorar. L'estudi ha estat elaborat pels departaments d'Economia i Treball de la Generalitat. «Si Catalunya fora independent no només les pensions estarien garantides, sinó que la sostenibilitat del sistema milloraria», sosté l'estudi, que també conclou que el sistema de la Seguretat Social és «més sostenible» i «viable» a Catalunya que al conjunt de l'Estat.

Bassa va apuntar que Catalunya aconseguirà «l'equilibri pressupostari» en la part contributiva del sistema «en la primavera de 2018» i va garantir que en una Catalunya independent les pensions es revalorarien «per damunt del 0,25 %», el percentatge autoritzat pel Govern per a aquest any. Segons l'estudi, presentat per la directora general d'Anàlisi Econòmica de la Generalitat, Natàlia Mas Guix, i per Ginesta, el saldo dels fons de la Seguretat Social a Catalunya va ser l'any passat negatiu en 1.308 milions, tres vegades més que el 2013, quan el dèficit va ser de 420 milions.

El 2016, la part contributiva dels fons de la Seguretat Social a Catalunya va ser deficitària en 772 milions, la no contributiva va llançar un superàvit de 90 milions i el capítol denominat «altres factors», relacionat amb despeses de funcionament i resultats d'inversions realitzades, es va saldar amb un dèficit de 626 milions.

Mas Guix va dir que aquest augment del dèficit en els fons de la Seguretat a Catalunya del 2013 a 2016 es a causa de la reducció de transferències de l'Estat en la part no contributiva durant aquests anys. No obstant això, l'abril es va donar a conèixer que Catalunya va gastar en pensions el 2016 un total de 4.963 milions més que no va ingressar per cotitzacions, segons dades de la Seguretat Social.

El secretari d'Economia del Govern, Pere Aragonès, va apuntar que la diferència en les dades del dèficit que maneja la Generalitat i aquests altres està, probablement, en què els segons comptabilitzen les transferències incloses en els pressupostos de l'Estat.