L'acte a favor de l'1-O a Madrid se celebrarà en un altre local

Els col·lectius que han organitzat un acte a Madrid a favor de l'1-O van anunciar que tot i la suspensió cautelar per part d'un jutge de Madrid celebraran igualment l'acte, que portarà el nom «Madrid per la llibertat d'expressió, la democràcia i el dret a decidir», apel·lant a la defensa de la llibertat d'expressió. Amb tot, no serà al local inicialment previst, de l'Ajuntament de Madrid al Matadero, sinó que buscaran una ubicació diferent. Així ho van explicar en una roda de premsa celebrada ahir on van apuntar que no és casual que després de la denúncia del grup del PP a l'Ajuntament de Madrid es designés per a al cas un jutge –José Yusty Bastarreche- membre de la plataforma «Libres e Iguales». En manifest l'octubre del 2014 aquest jutge va escriure en un comentari a la web de la plataforma: «Soc magistrat i professor de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Madrid. Ja vaig signar el manifest fa un mes o cosa així, però compteu amb mi si penseu que puc ser útil. La meva condició de magistrat no em permet participar en actes de partits, però d'associacions ciutadanes sí. Visca Espanya!».