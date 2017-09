L'exnúmero dos de la Policia nega tenir res a veure amb el llapis USB dels Pujol

L'exnúmero dos de la Policia Nacional Eugenio Pino va negar que tingui «res a veure» amb el llapis de memòria aportat en el seu moment a la causa dels Pujol i que va ser rebutjat com a prova pel seu presumpte origen il·lícit, i va mantenir que és una estratègia de la família catalana per anul·lar la causa. Pino va declarar ahir com a imputat davant el titular del Jutjat d'Instrucció número 11 de Madrid, encarregat d'investigar l'origen del llapis USB que va ser aportat per la Policia al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata en relació amb el cas Pujol, i qui el va anul·lar com a prova pel seu possible origen il·lícit. La informació continguda en aquest dispositiu va servir de base per elaborar un informe que la UDEF va entregar al jutge De la Mata l'1 d'abril del l'any 2016 atribuint actuacions delictives a Jordi Pujol Ferrusola, fill gran de l'expresident català.