Els pèrits confirmen la corrupció urbanística de Prenafeta i Alavedra

Quatre pèrits d'Hisenda van confirmar en el judici la corrupció urbanística de la trama Pretòria a municipis catalans amb implicació de dos càrrecs de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, l'exsecretari de Presidència Lluís Prenafeta i l'exconseller d'Economia Macià Alavedra. La vista es va reprendre a l'Audiència Nacional amb la declaració pericial de quatre funcionaris de l'Agència Tributària que van explicar operacions de l'entramat per les qual estan sent jutjats Prenafeta, Alavedra i altres nou acusats, entre ells el presumpte líder de la trama, l'exdiputat al Parlament català del PSC Luis Andrés García Saez.

Els acusats, entre els que es troben també l'exalcalde de Santa Coloma de Gramanet Bartolomé Muñoz i l'exresponsable d'Urbanisme d'aquest municipi Manuel Dobarco, els dos del PSC, s'enfronten a peticions de pena de la Fiscalia de fins a vuit anys de presó per tràfic d'influències, suborn i blanqueig de capitals.

Els pèrits van concretar que Prenafeta va canalitzar entre 2000 i 2006 14,3 milions d'euros i que va fer servir societats instrumentals per dificultar que es seguís el seu rastre, alguna d'Andorra, així com que només ho va declarar a Hisenda en la part no prescrita després de ser detingut.

Es calcula que la xarxa va defraudar uns 45 milions als ajuntaments barcelonins de Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Andreu de Llavaneres mitjançant tres operacions urbanístiques, segons la Fiscalia, amb la qual Prenafeta i Alavedra van fer un pacte.