Puigdemont denuncia que «investigar els alcaldes és una barbaritat»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va considerar que és «una barbaritat» que la Fiscalia hagi decidit investigar i citar a declarar tots els alcaldes que han manifestat que col·laboraran amb el referèndum de l'1-O. «És una causa general que recorda practiques impròpies d'una democràcia», va afegir, tot posant-se «al costat» dels batlles i qualificant «d'acte de dignitat» la protesta que han convocat per a dissabte.

A més, davant el tancament del web del referèndum, el president de la Generalitat va explicar en una entrevista a TV3 que l'Estat intenta «posar portes al camp» en un àmbit, el digital, on resulta molt complicat. «Intenten combatre una expressió del segle XXI amb mètodes del segle XIX», va sentenciar. De la mateixa manera, Puigdemont va mostrar el seu convenciment que el dia 1 d'octubre «el referèndum es farà i es votarà, facin el que facin» des de l'Estat, fins i tot si intenten aplicar la suspensió de l'autonomia.

El president de la Generalitat va assenyalar que «finalment, la gent troba la manera de superar aquests murs virtuals», tot afegint que «el món de comunicació electrònica no té fronteres».

Sobre la renúncia de nombrosos mitjans de comunicació catalans a publicar l'anunci de la Generalitat sobre l'1-O, va assegurar que «els governs han de respectar les decisions de les empreses privades», perquè no poden «obligar-les» a difondre aquesta campanya. No obstant, va treure importància a la decisió d'aquests mitjans, perquè en realitat ja «s'ha aconseguit» que els ciutadans sàpiguen que el Govern va convocar un referèndum per a l'1 d'octubre.

Puigdemont va assegurar sentir-se «serè, tranquil, determinat» i «satisfet de poder complir» l'encàrrec de portar Catalunya cap a un referèndum, tot i que va admetre que la situació imposa «respecte», si bé és «exactament» com havia previst.

El president de la Generalitat va assenyalar que «estem fent allò que moltes generacions han volgut fer; estem fent allò que milions de persones, any rere any, demanen de fer; estem fent allò que altres països han fet en el passat».



Obert a negociar la consulta

Puigdemont va admetre que l'1-O no té «l'organització i la forma de referèndum que hauríem preferit», però va rebutjar que sigui «precari». «És molt seriós, que no ho fem a la manera convencional en el sistema polític espanyol no vol dir que estigui mal fet», va afegir. A més, va obrir la porta a continuar negociant el referèndum amb el Govern espanyol: «sempre estem disposats a parlar-ne»

«Hem de superar aquesta mentalitat que ens mirem les coses a la clàssica. Hem aprovat una llei que ens atorga el marc normatiu per tirar endavant aquest referèndum. Nosaltres ens el creiem, se'l creuen més de 700 alcaldes, se'l creu una part de la població», va dir. «Crec que hem demostrat que aquest és un procés que qui assumeix el risc i la responsabilitat som els responsables polítics», va explicar, tot afegint que «tenim el dret a exercir l'autodeterminació i l'exercirem, i exercirem el resultat».