Girona planta cara al «joc de la por»

Les entitats i els partits independentistes van engegar la campanya pel «sí» al referèndum en un acte unitari a Girona. Un miler de persones es van aplegar a la plaça Independència de la ciutat per plantar cara al «joc de la por» i demostrar que Catalunya és un poble que «s'ha alçat fermament i digna, de manera pacífica, en defensa dels seus drets». Durant l'acte, organitzat per la plataforma Girona Vota, que aplega vuit entitats i deu partits sobiranistes gironins, van descobir i penjar els diferents cartells de campanya per demanar que l'1-O els gironins vagin a les urnes i votin a favor de la independència. «Tenim urnes i votarem», van dir a l'acte, traient a l'escenari una urna.

Representants de les vuit entitats i els deu partits gironins que formen part de la plataforma Girona Vota, creada específicament per fer campanya a favor del «sí» al referèndum, van pujar a l'escenari. L'acte festiu i reivindicatiu va començar amb una actuació musical i va seguir amb la descoberta dels diversos cartells impresos per demanar el vot a favor de la independència l'1-0.

Les portaveus de Girona Vota, Sandra Casado, Nuri Giol i Anna Maria Comí, van llegir el manifest amb el qual van instar la ciutadania a plantar cara al «joc de la por». «Comencem la campanya pel 'sí', ja que creiem que és l'única via possible cap a un futur millor i defensar els nostres drets, la nostra cultura, la nostra llengua i el país que estimem», van dir.

Per aquest motiu, van fer un repàs a tota la feina feta durant aquests anys, començant per les manifestacions espectaculars per la Diada, les consultes populars, el 9-N i acabant amb el suport a càrrecs públics imputats, jutjats i condemnats. «Ens han maltractat i menystingut», van afirmar carregant contra l'Estat. En aquest moment, van voler dir a l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, també a dalt de l'escenari, que «no està sola» i que els gironins li donaran suport.