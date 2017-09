Gordó declara que es va reunir amb constructors per obres a presons

L'exconseller de Justícia i diputat no adscrit al Parlament, Germà Gordó, va declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que les reunions que va tenir amb constructors mentre era el responsable de Justícia, del 2013 al 2016, eren per obres que s'havien de fer a presons i seus judicials. D'aquesta manera, va voler justificar les nombroses reunions que va tenir amb empresaris. Sobre les reunions a l'època de secretari de Govern, del 2010 al 2012, va explicar que s'havia de reunir amb tothom perquè era membre del consell d'administració de GISA, l'actual Infraestructures.cat. En tot cas, va negar haver cobrat comissions irregulars i va assegurar que ell no es feia càrrec dels ingressos econòmics a CDC.

Gordó va respondre al magistrat, a la Fiscalia, a l'acusació popular, exercida per la CUP, i al seu advocat defensor, Cristobal Martell. L'exconseller va negar les acusacions que li fa el magistrat instructor, basant-se en els informes de la Guàrdia Civil, la Fiscalia i el jutge del Vendrell que porta la resta del cas 3%. El TSJC investiga Gordó pels delictes de tràfic d'influències, suborn, prevaricació i malversació de fons públics.

El llarg interrogatori, gairebé de quatre hores, es va centrar principalment en les seves reunions amb empresaris del sector de la construcció. Gordó les va justificar com a part de la seva feina tant de secretari de Govern i directiu de GISA com de conseller. A més, va rebatre algunes de les afirmacions dels informes i escrits de la Guàrdia Civil, la Fiscalia i el jutge del Vendrell, que contindrien «errors» en dates o noms. En tot cas, respecte les reunions que va admetre, va dir que com a conseller havia de parlar amb constructors per obres de rehabilitació a la presó Model o a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, així com a altres centres penitenciaris i edificis judicials. No obstant, va assegurar que sempre acabava derivant els constructors al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Va negar rotundamenr que cobrés comissions irregulars i, com a gerent de CDC dels anys 2004 al 2011, va assegurar que ell només feia tasques i gestions de gerència, i no es feia càrrec de la part econòmica del partit ni dels seus ingressos, quelcom que pertocava a Andreu Viloca, tresorer o «director financer», com el va anomenar.

Preguntat pel seu superior jeràrquic, va assenyalar que era Artur Mas, aleshores secretari general, i va afegir que ningú més que Viloca manejava els diners del partit. També va explicar que Viloca només havia de respondre davant de Mas. Preguntat pel sobrenom de «Gregorio» o «Gerardo», com asseguren alguns empresaris que l'anomenaven per no aixecar sospites, Gordó va dir que desconeix aquest fet.

Els fiscals Anticorrupció van demanar al jutge que li prohibeixi sortir d'Espanya i li intervingui el seu mòbil personal per bolcar el seu contingut. El jutge del TSJC Carlos Ramos resoldrà avui sobre aquestes mesures. Amb el bolcat, els fiscals tenen la intenció d'accedir, entre d'altres documents, a la seva agenda personal i correus electrònics.