Hisenda adoptarà mesures per controlar més bé les finances de la Generalitat

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va enviar una carta al ministeri d'Hisenda en la qual informa que la Generalitat deixarà d'enviar informes setmanals sobre les seves despeses i només farà el mensual, amb la qual cosa no remetrà cap mena d'informació més fins a passat el referèndum de l'1 d'octubre. Fidel a la seva tendència de reaccionar a cada pas de l'Executiu català, el Govern central respondrà avui mateix al Consell de Ministres adoptant mesures per a un major control de les despeses de la Generalitat. D'aquesta forma, el propi ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, seria qui es fes càrrec de les factures del Govern català.

En la seva carta, Junqueras assenyala que deixarà d'enviar els informes setmanals en considerar que el requeriment per remetre'ls suposa un «control polític que no guarda cap relació amb els objectius d'estabilitat pressupostària ni amb les finalitats de la legislació estatal en aquesta matèria». En la missiva, el assegura que Catalunya segueix compromesa en l'objectiu de dèficit establert per a les comunitats autònomes, pel que continuarà enviant els informes de despesa, tot que ho farà només amb periodicitat mensual. Així, la Generalitat no enviarà nous informes de despesa fins a passat l'1 d'octubre.

L'Estat va imposar a la Generalitat la necessitat d'enviar els informes perquè se certifiqués per escrit que no destinen partides pressuposades al referèndum.

En la carta, Junqueras recorda que el Parlament va aprovar el 6 de setembre la llei del referèndum, que estableix un «règim jurídic excepcional, destinat a regular i garantir la celebració del referèndum d'autodeterminació» i que és «incompatible» amb les mesures de control de despesa aprovades per l'Executiu de Rajoy. La Generalitat ha adoptat un nou acord mitjançant el qual «s'eximeix i dispensa» els responsables de la Generalitat «de la remissió de la informació requerida», indica. El vicepresident expressa la voluntat de la Generalitat de seguir apostant «pel diàleg i l'exercici de la democràcia com a forma de resoldre el debat sobre les relacions polítiques entre Catalunya i Espanya». A més, afirma que «fins al moment no ha estat possible arribar a un acord amb el Govern de l'Estat sobre la celebració d'un referèndum» tot i «les reiterades propostes i peticions formulades» pel govern i el Parlament.

Junqueras afegeix que, tot i el desacord entre els governs pel referèndum de l'1-O, comparteix amb el ministeri «la necessitat de seguir col·laborant en tots els aspectes que fan referència a l'estabilitat pressupostària de Catalunya i d'Espanya, d'acord amb els compromisos amb la Unió Europea en relació amb la sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques».