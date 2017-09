Juncker diu que Europa respectaria la victòria del «sí» i la Comissió l'esmena

El president de la Comissió Europea (CE), Jean-Claude Juncker, va assegurar ahir que és «evident» que la Comissió Europea respectaria el «sí» en un referèndum d'independència a Catalunya. En una entrevista concedida al canal de televisió Euronews, un dels participants va preguntar a Juncker si la Comissió reconeixeria un «sí» com a resultat del referèndum de l'1 d'octubre. En un principi Juncker va recordar que la Comissió «no intervé en els debats interns d'un estat», tot i que acte seguit va reconèixer que són «debats democràticament acceptables, per descomptat». Segons va explicar, la Comissió, també amb els expresidents Romano Prodi i José Manuel Durao Barroso, sempre ha apostat per defensar «el respecte a les sentències del TC i el parlament espanyol (...). Però és evident que si hi ha un 'sí' a la independència de Catalunya, un dia, respectarem aquesta tria», va dir.

El líder de l'executiu comunitari va avisar, però, que una Catalunya independent no passaria a formar part de la Unió Europea «l'endemà» de la consulta. «Hauria de seguir tots els passos que van seguir els països que van entrar a la Unió el 2004». Hores després que transcendissin les declaracions de Juncker, la Comissió subratllava que només acceptaria el resultat d'un hipotètic referèndum sobre la independència a Catalunya si estigués avalat pel Tribunal Constitucional: «La decisió del Tribunal Constitucional ha de ser respectada, i per tant el resultat d'un referèndum només pot ser acceptat si es compleix aquesta condició», va manifestar un portaveu comunitari.



Posició reiterada

El mateix portaveu afegia que «el president Juncker reitera la posició de la Comissió, tal com s'ha expressat en diverses respostes al Parlament Europeu des de la Comissió Prodi i ha reiterat en la seva entrevista a La Vanguardia avui [ahir per al lector]».

De la seva banda, el president Carles Puigdemont va posar en relleu les paraules del president de la Comissió Europea: «Cada vegada s'ha d'entendre més el plantejament que fa Catalunya» a favor d'un referèndum, perquè «s'accepta que la manera de resoldre-ho és votant» i «s'accepta menys l'immobilisme» de l'Estat. El cap del Govern català, però, valorava amb certa prudència les manifestacions del president de la Comissió Europea, que van ser molt ben rebudes en els cercles independentistes al llarg de tota la tarda.