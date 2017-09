El BOE publica l'ordre del Ministeri d'Hisenda per intervenir les finances de la Generalitat

El BOE publica aquest dissabte l'ordre del Ministeri d'Hisenda de control dels comptes de la Generalitat anunciades aquest divendres per Cristóbal Montoro, amb l'objectiu d'evitar destinar fons al referèndum de l'1-O. A partir d'ara s'obre el període de 48 hores perquè el president Carles Puigdemont "adopti i comuniqui" al ministeri un "acord de no disponibilitat" sobre el seu pressupost, que suposa una retallada de despeses. L'ordre estableix controls de pagaments, operacions financeres i contractacions, amb l'excepció dels fons destinats a mantenir el serveis bàsics.

L'ordre ministerial, signada per la Comissió Delegada d'Afers Econòmics, estableix que en cas que el president de la Generalitat no adopti aquesta mesura en el termini de 48 hores serà el mateix ministre d'Hisenda que li ho comunicarà, i a l'interventor general. Aquest haurà d'enviar, almenys mensualment una relació de creditors de la Generalitat. També s'haurà d'acompanyar d'un certificat que avali que "no es finança cap activitat no emparada per la llei".

L'ordre del Ministeri d'hisenda també afecta les entitats de crèdit, ja que les ordres de pagament que els arribin hauran d'anar acompanyades d'un certificat de l'interventor. També estableix que totes les operacions d'endeutament de la Generalitat precisaran "autorització del Consell de Ministres". D'altra banda, els organismes de contractació i els interventors hauran de remetre una "declaració responsable" en què consti que els bens i serveis no tenen relació amb "cap activitat il·legal". També afecta les persones físiques o jurídiques que entregui bens o serveis a la Generalitat per tal que adjuntin a les factures una "declaració responsable" en la mateixa línia.

El Ministeri d'Hisenda mantindrà aquest control dels comptes "fins que desaparegui la situació de risc per a l'interès general" de Catalunya o "fins que calgui per garantir el serveis públics", un extrem que decidirà el mateix govern espanyol, segons el BOE.