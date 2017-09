El Comitè de les Regions demana «diàleg»

El president del Comitè Europeu de les Regions (CdR), Karl-Heinz Lambertz, va manifestar ahir a València que la situació de Catalunya «és molt complicada» i que les posicions «són incompatibles», però va advocar per buscar «solucions» des del «diàleg» i el respecte a la llei i al marc constitucional. Karl-Heinz Lambertz va fer aquestes declaracions després d'intervenció en la jornada Invertir a Europa, invertir en les persones. que organitza el Partit dels Socialistes Europeus (PES). Per al president del Cdr, «la pitjor solució en l'Europa moderna és parlar de la separació» i va demanar esforços per «arribar a un acord».