La CUP a les confluències d'esquerres: «Sumeu-vos a la festa, una oportunitat històrica per fer caure el règim»

La CUP s'ha dirigit aquest dissabte a Podem i a l'òrbita de l'esquerra espanyola: «Sumeu-vos a la festa, a fer tremolar el règim del 78, és una oportunitat històrica que ni regalada, si estireu vosaltres i nosaltres massivament des d'aquí, per fer caure el règim, no només l'estaca, sinó tota la tanca», ha exclamat el portaveu del secretariat de la CUP, Quim Arrufat, en un acte al teatre de Blanes (La Selva) entre aplaudiments.

De fet, Arrufat, irònic, ha aprofitat per donar-los idees: «Mobilitzeu-vos, manifesteu-vos, imprimiu-nos paperetes i cartells, feu tornar boja la Guàrdia Civil, que els sigui impossible controlar la rebel·lió democràtica de la ciutadania».

L'exdiputat cupaire ha fet servir també la ironia per aplaudir les darreres actuacions de l'Estat: «Bravo ministre Zoido, bravo Guàrdia Civil, amb el desplegament immens i després de tants registres i intimidacions l'únic que heu aconseguit és trobar cartells, i encara els ensenyen per Twitter com un trofeu de guerra; estan fent el ridícul i es posen ells solets en crisi», ha reblat Arrufat.

També el diputat de les files cupaires ha apel·lat als que tenen «mínima sensibilitat democràtica i d'esquerres» per convertir-se en «militants de l'1-O» i incrementar així la participació i «l'activisme» per al referèndum. «Ens juguem la viabilitat de qualsevol projecte de futur i no només la independència; qualsevol projecte de futur per la nostra societat passa per la victòria de la 1-O, per què el poble s'imposi a la por», ha advertit Botran.

Fent-se seu el 'sí se puede' del 15-M de cara l'1-O, Botran instat també a assumir l'actitud de «no rendir-se». «Confiem en aquest poble, que quan s'ho proposa treu el múscul social i popular per aconseguir les lluites que vol guanyar; [...] hi ha moltes ganes de votar l'1-O, per treure'ns la postfeixistada de sobre», ha etzibat.

«La punta de llança és la Guàrdia Civil, els jutges, és la raó de la força el que aguanta l'Estat; no han sigut capaços de contrastar cap argument» a favor del 'no' a un referèndum d'independència, ha afegit Botran. En aquest context, ha assegurat també que la «por que s'estén és la por a quedar-se dins de l'estat espanyol». Creu que aquesta és la resposta a qui «tanca webs, prohibeix actes, assalta impremtes, vol tallar l'aixeta als diners si no ets desobedient».

«A cada absurditat; rialles, somriures, cap fred, mobilització; no caiguem en les seves provocacions, s'estan posant molt nerviosos, plena confiança en la nostra gent», ha reblat Arrufat. La CUP assegurat que unes 400 persones han participat a l'acte al teatre de Blanes.