Isabel, veïna del forn de pa sinistrat: «Pensàvem que era una atemptat a la Sagrada Família»

Un bon ensurt s'han endut els veïns que viuen a prop del número 137 del carrer Marina, al barri del Fort Pienc, on aquest dissabte al matí ha tingut lloc una explosió a l'interior del forn de pa i pastisseria 'La Estrella'. «Ha estat una explosió molt gran», ha comentat als mitjans Isabel Vázquez, que viu davant l'establiment «Estàvem al llit, ens acabàvem de llevar i el meu marit ha dit: 'Un atemptat!' I jo he dit: 'La Sagrada Família'», ha afegit.

I és que l'establiment sinistrat està només a un quilòmetre, a escassos 15 minuts a peu, de la basílica d'Antoni Gaudí, un dels objectius de la cèl·lula terrorista responsable dels atemptats a les Rambles de Barcelona i a Cambrils de fa tot just un mes. De seguida s'ha pogut comprovar, però, que la deflagració ha estat accidental i que provenia de l'establiment.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès arran del sinistre un total de 21 persones: 12 lleus de les quals només la meitat han hagut de ser traslladades a centres hospitalaris, 8 persones menys greus i un ferit crític.

L'explosió, de la que encara s'investiguen les causes, no ha malmès de manera important l'estructura de l'edifici, però hores d'ara no és habitable perquè s'ha quedat sense els serveis de subministrament bàsics com llum, gas i aigua. De fet, la calor i les flames provocades per la deflagració han fos literalment part de les canonades de subministrament i desaigües, segons ha pogut saber l'ACN.

Tècnics dels serveis d'Emergències Socials de l'Ajuntament de Barcelona s'ha desplaçat fins al lloc del sinistre per atendre els veïns afectats i per oferir assessorament i ajuda si la necessiten. Fonts municipals apunten que s'ha parlat fins al moment amb vuit residents, dels quals la meitat intentaran resoldre la seva situació a través de la seva assegurança i allotjant-se de manera provisional a casa de familiars o amics, dos encara ho estan consultant i dos més, en aquest cas un matrimoni, està estudiant què farà, ja que la dona està hospitalitzada arran del sinistre.

Pel que fa als ferits, se sap que hi ha un que està sent operat per una fractura al turmell. S'han atès afectats per inhalació de fum, atacs d'angoixa, cremades i també per fractures. I és que l'ona expansiva ha estat tant forta que ha fet objectes i persones sortissin disparats.

«No ho he sentit com una explosió, sinó com un soroll molt fort i molt greu, com si la detonació estigués en un lloc tancat», ha recordat en Joan, que viu al carrer Ausiàs March, a escassos 20 metres del Forn de Pa 'La Estrella'.

En els primers instants, la possibilitat d'un atemptat també li ha passat pel cap, però en aquest cas no ha pensat en la Sagrada Família sinó en un altre punt estratègic: L'Estació del Nord d'autobusos. «He sortit al balcó per comprovar si havien tallat el carrer, però he vist que no. És quan he començat a veure que Guàrdia Urbana, Mossos i Bombers s'aturaven a la cantonada amb Marina», ha afegit.

En Joan ha comentat que una noia ha hagut de ser atesa pel SEM perquè s'ha vist sorpresa per l'explosió quan tornava a casa a peu i ha passat davant l'establiment en el moment de la deflagració. «Les portes de vidre han saltat disparats cap a ella», ha dit.



Un negoci familiar de tota la vida



Fundada l'any 1868, 'La Estrella', és possiblement la fleca més antiga del barri Fort Pienc de Barcelona. L'actual família que porta el negoci hi està implicada des del 1934 i és un establiment emblemàtic al veïnat ja que no només és una fleca i pastisseria, sinó que també ofereix servei de degustació i cafeteria, fet pel qual molts veïns s'hi acostaven a esmorzar o per fer un mos a l'hora de dinar.

Situada al xamfrà del carrer Marina amb Ausiàs March, 'La Estrella' és veïna de la botiga d'alimentació Cot. El seu propietari, Antoni Cot, ja estava des de primera hora d'aquest dissabte valorant els desperfectes que ha patit el seu negoci. «En tenim per mesos», ha assegurat a l'ACN.

Cot viu molt a prop de l'establiment: «He sentit l'explosió, he mirat pel balcó i he baixat corrents, un caos", ha comentat. Pel que fa als desperfectes, ha comentat que la deflagració ha tirat els envans que separen les dues botigues i el fals sostre del magatzem. Les destrosses no només han estat causades per l'explosió i posterior incendi, sinó per la fuita d'aigua que ha malmès productes i maquinària.